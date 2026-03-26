Der Frühling 2013 bleibt für Borussia Dortmund ein Wechselbad der Gefühle. Im Podcast von Calcio Berlin blickt Roman Weidenfeller auf diese Zeit zurück – zwischen magischer Champions-League-Nacht und einem Transfer, der alles veränderte.
"Wir konnten es nicht fassen, das hat uns den Stecker gezogen": BVB-Legende ist überzeugt, dass nur eine Sache Dortmund 2013 den CL-Triumph gekostet hat
Im Viertelfinale der Champions League gegen den Málaga CF erlebte der BVB eines seiner größten Comebacks: Nach dem 0:0 im Hinspiel drehte Dortmund das Rückspiel dank Felipe Santanas Treffer in letzter Sekunde zum 3:2. "Das war ja hier eine magische Stimmung, das war ja unglaublich", erinnert sich Weidenfeller. Die Feier danach wurde legendär: "Wir hatten gar keine Chance mehr gehabt, um nach Hause zu fahren und uns umzuziehen." Also ging es direkt im Trainingsoutfit weiter. "Also sind wir hier mit den BVB-Sportklamotten echt in den Club rein." Dabei hatte sich Weidenfeller mal geschworen, sowas nie zu machen. Aber nach einem Wunder wie dem in Malaga kann man schon mal seine eigenen Prinzipien brechen und in Spielkleidung in die Disco.
Anschließend feierte die Mannschaft weitgehend unter sich mit Freunden, Familie und ausgewählten Ultras. "Und dann haben wir den Laden auseinander genommen bis morgens."
Doch nur wenig später folgte ein Bruch. Am Abend des 23. Aprils kam heraus, dass Mario Götze dank einer Ausstiegsklausel über 37 Millionen Euro zum FC Bayern München wechseln werde. Der Verein bestätigte den Transfer umgehend. "Wir sind natürlich über alle Maßen enttäuscht", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke damals.
Die Nachricht traf die Mannschaft mitten in der Vorbereitung auf das Halbfinale gegen Real Madrid. "Wir konnten es eigentlich gar nicht fassen", sagt Weidenfeller. "Mario konnte uns auch in dem Moment nicht so wirklich in die Augen reinschauen."
"Uns wurde der Stecker gezogen": Weidenfellers Erinnerungen an Götzes Abschied
Sportlich lieferte der BVB dennoch: Das Hinspiel gewann Dortmund sensationell mit 4:1, das Rückspiel ging 0:2 verloren – der Finaleinzug war perfekt. Für Weidenfeller hatte der Zeitpunkt der Veröffentlichung dennoch Folgen: "Das war natürlich schon irgendwie, dass der Stecker gezogen wurde." Götze, der im Hinspiel noch überzeugte, fiel anschließend verletzt aus und verpasste das Finale. Dort unterlag Dortmund den Bayern mit 1:2.
Rückblickend ist Weidenfeller überzeugt: "Ich will mal behaupten, wäre Mario noch in der Saison bei uns geblieben, hätten wir vielleicht nicht unbedingt das Finale verloren." Zudem sieht er auch langfristige Auswirkungen: "Wenn wir mit Mario noch zusammengespielt hätten, glaube ich schon, hätten wir die Bayern das ein oder andere Jahr noch länger geärgert."
Auch Berater Volker Struth bestätigte später die Brisanz. Er sei von Sportdirektor Michael Zorc "durchbeleidigt wie kein anderer in diesen 20 Jahren" worden und gab zu: "Ich hatte schon bei Marios Wechsel zum FC Bayern ein Scheiß-Gefühl."
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin
Spiel
4. April, 18.30 Uhr
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11. April, 15.30 Uhr
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18. April, 15.30 Uhr
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)