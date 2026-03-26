"Wir konnten es nicht fassen, das hat uns den Stecker gezogen": BVB-Legende ist überzeugt, dass nur eine Sache Dortmund 2013 den CL-Triumph gekostet hat

Im Viertelfinale der Champions League gegen den Málaga CF erlebte der BVB eines seiner größten Comebacks: Nach dem 0:0 im Hinspiel drehte Dortmund das Rückspiel dank Felipe Santanas Treffer in letzter Sekunde zum 3:2. "Das war ja hier eine magische Stimmung, das war ja unglaublich", erinnert sich Weidenfeller. Die Feier danach wurde legendär: "Wir hatten gar keine Chance mehr gehabt, um nach Hause zu fahren und uns umzuziehen." Also ging es direkt im Trainingsoutfit weiter. "Also sind wir hier mit den BVB-Sportklamotten echt in den Club rein." Dabei hatte sich Weidenfeller mal geschworen, sowas nie zu machen. Aber nach einem Wunder wie dem in Malaga kann man schon mal seine eigenen Prinzipien brechen und in Spielkleidung in die Disco.

Anschließend feierte die Mannschaft weitgehend unter sich mit Freunden, Familie und ausgewählten Ultras. "Und dann haben wir den Laden auseinander genommen bis morgens."

Doch nur wenig später folgte ein Bruch. Am Abend des 23. Aprils kam heraus, dass Mario Götze dank einer Ausstiegsklausel über 37 Millionen Euro zum FC Bayern München wechseln werde. Der Verein bestätigte den Transfer umgehend. "Wir sind natürlich über alle Maßen enttäuscht", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke damals.

Die Nachricht traf die Mannschaft mitten in der Vorbereitung auf das Halbfinale gegen Real Madrid. "Wir konnten es eigentlich gar nicht fassen", sagt Weidenfeller. "Mario konnte uns auch in dem Moment nicht so wirklich in die Augen reinschauen."