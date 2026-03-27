Julian Nagelsmann hat seine etwas überraschend anmutende Entscheidung, beim wilden 4:3-Sieg der deutschen Nationalmannschaft den formschwachen Nick Woltemade anstelle von Deniz Undav zu bringen, bei RTL vehement verteidigt.
"Wir können ja mal ein paar Psychologen fragen!" Julian Nagelsmann knöpft sich "Hobby"-Gegner vor
Nagelsmann bei Woltemade als "Psychologe" gefragt
Warum er Woltemade und nicht den aktuell in Top-Form spielenden Undav in der 63. Minute für Kai Havertz brachte? Nun: Erstens sei es "ein super intensives Spiel" gewesen, in denen Undav seine "super vielen Qualitäten, gerade wenn er selber viel den Ball hat", nicht unbedingt habe zur Geltung bringen können.
Zweitens aber, und das war offenbar der wesentlich entscheidendere Punkt, wollte Nagelsmann ganz offensichtlich das angeknackste Selbstvertrauen des England-Legionärs mit ein wenig Spielzeit im DFB-Team wieder aufpäppeln.
Woltemade durchlebt bei Newcastle United nach einem Traumstart mit vier Toren aus den ersten fünf Ligaspielen eine schwierige Phase, muss oftmals wesentlich tiefer spielen und kann nicht seine Paraderolle im Sturmzentrum ausfüllen. Das monierte Nagelsmann bereits auf einer Pressekonferenz und konnte sich diesbezüglich einen Seitenhieb auf Trainerkollege Eddie Howe nicht verkneifen.
"Ich kann versprechen, dass er bei uns keine 80 Meter weit vom Tor weg sein wird", hatte Nagelsmann gesagt und verwies nun am Freitagabend auch auf Woltemades starke Torquote im Nationaldress (4 Tore in 9 Spielen).
- Getty Images Sport
Nagelsmann: "Wir können ja mal ein paar Psychologen fragen"
"Nick hat bei uns eine super Quote und in Newcastle gerade keinen leichten Stand. Jetzt habe ich die Wahl: Einem Top-Stürmer, der richtig gut drauf ist, weiter Selbstvertrauen zu geben, um einen anderen Top-Stürmer, der gerade nicht ganz so gut drauf ist, fallen zu lassen? Wir können ja mal ein paar Psychologen fragen, was die dazu sagen", verteidigte Nagelsmann seine Entscheidung und knöpfte sich anschließend jene Psychologen auch zugleich vor. Die würden ja "wahrscheinlich das Gegenteil von mir" sagen: "Das ist ja das Hobby der Psychologen, die nicht im Amt sind, dass sie gerne immer das Gegenteil von allen Trainern behaupten."
Mit Blick auf die WM im Sommer machte Nagelsmann zudem klar, welche Bedeutung der 1,98 Meter große, technisch versierte Schlacks noch haben könnte. "Ich sage, es ist ratsam, dass Nick Woltemade bei uns wieder in die Spur kommt. Bei Newcastle läuft es nicht rund und Deniz hat eh einen Run. Ob er jetzt heute gespielt hätte oder nicht, das wird an seinem Selbstvertrauen für diese Woche nichts ändern."
- Getty
Undav am Dienstag in der Startelf? Nagelsmann hält sich bedeckt
Anders als im Fall Woltemade und Newcastle wird beim VfB Stuttgart aktuell alles, was Undav mit einem Körperteil berührt, quasi automatisch zu Gold. Der 29-Jährige spielt schon jetzt die beste Saison seiner Karriere und steht aktuell bei 23 Toren und 13 Vorlagen in 38 Pflichtspielen.
Dennoch hatte es nach Nagelsmanns viel diskutiertem kicker-Interview Anfang März die Mutmaßungen gegeben, Undav könne möglicherweise unter dem Bundestrainer trotz allem keine Rolle in den WM-Planungen spielen.
Nahrung bekamen diese Mutmaßungen auch durch ein Undav-Interview kurz darauf, als er sagte, dass Nagelsmann ihn aktuell nicht anrufen brauche. Der Bundestrainer räumte etwaige Gerüchte über ein möglicherweise angespanntes Verhältnis zu Undav im Rahmen der Kadernominierung sofort aus. Es sei "alles in bester Ordnung".
In noch besserer Ordnung wäre das Verhältnis dann wohl nur noch, wenn Nagelsmann Undav in der Nationalmannschaft dann am kommenden Dienstag gegen Ghana auch die wohlverdiente Chance gibt, sich weiter zu beweisen. Ob der VfB-Star dann sogar in der Startelf stehen könnte, wollte Nagelsmann aber nicht versprechen.
"Das haben wir noch nicht entschieden. Wir müssen sehen, wie jetzt alle aus dem Spiel rauskommen, ob alle gesund sind", sagte Nagelsmann ausweichend.