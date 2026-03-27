"Wir können ja mal ein paar Psychologen fragen!" Julian Nagelsmann knöpft sich "Hobby"-Gegner vor

Warum er Woltemade und nicht den aktuell in Top-Form spielenden Undav in der 63. Minute für Kai Havertz brachte? Nun: Erstens sei es "ein super intensives Spiel" gewesen, in denen Undav seine "super vielen Qualitäten, gerade wenn er selber viel den Ball hat", nicht unbedingt habe zur Geltung bringen können.

Zweitens aber, und das war offenbar der wesentlich entscheidendere Punkt, wollte Nagelsmann ganz offensichtlich das angeknackste Selbstvertrauen des England-Legionärs mit ein wenig Spielzeit im DFB-Team wieder aufpäppeln.

Woltemade durchlebt bei Newcastle United nach einem Traumstart mit vier Toren aus den ersten fünf Ligaspielen eine schwierige Phase, muss oftmals wesentlich tiefer spielen und kann nicht seine Paraderolle im Sturmzentrum ausfüllen. Das monierte Nagelsmann bereits auf einer Pressekonferenz und konnte sich diesbezüglich einen Seitenhieb auf Trainerkollege Eddie Howe nicht verkneifen.

"Ich kann versprechen, dass er bei uns keine 80 Meter weit vom Tor weg sein wird", hatte Nagelsmann gesagt und verwies nun am Freitagabend auch auf Woltemades starke Torquote im Nationaldress (4 Tore in 9 Spielen).