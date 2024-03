Anders als sein Bruder sieht DFB-Rückkehrer Toni Kroos Sané als "brutal wichtig in diesem Turnier". Probleme schließt der Mittelfeldregisseur aus.

In seinem Podcast "Einfach Mal Luppen" hat Toni Kroos am Montag den vielzitierten Aussagen seines Bruders Felix zu Leroy Sané widersprochen. Der DFB-Rückkehrer sehe Leroy Sané in jeder Rolle, die Nationaltrainer Julian Nagelsmann ihm zuweist, als "brutal wichtig" an.