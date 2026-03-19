Der ehemalige deutsche Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack hat verraten, dass er im Sommer 2002 statt zum FC Bayern München auch zu Real Madrid hätte wechseln können.
"Wir hatten mit Bayern Probleme und waren sehr weit": Michael Ballack enthüllt Beinahe-Transfer zum FC Barcelona - und sagte für den FCB einem weiteren Weltklub ab
Michael Ballack: Wegen Uli Hoeneß und der WM 2006 FC Bayern statt Real Madrid
Wie er am Donnerstagabend in "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" bei Sky erklärte, lag Ballack seinerzeit auch ein Angebot der Königlichen vor. Der damals 25-Jährige hatte eine herausragende Saison für Bayer Leverkusen hinter sich, mit der Werkself verpasste er den deutschen Meistertitel nur knapp und zog ins Finale der Champions League ein. Dieses ging gegen Real unglücklich mit 1:2 verloren. Zudem führte Ballack das DFB-Team bei der WM 2002 bis ins Finale, das er gelbgesperrt verpasste. Ohne den Mittelfeldmann unterlag Deutschland Brasilien um die Superstars Ronaldo, Ronaldinho und Rivaldo mit 0:2.
"Aus den verschiedensten Gründen" habe er sich letztlich für Bayern entschieden, erklärte Ballack. "Das war viel Uli Hoeneß, der mich damals überzeugt hat." Der heutige Ehrenpräsident und damalige Sportvorstand des FCB wollte den deutschen Nationalspieler unbedingt in München haben. "Ich war noch relativ jung und natürlich beeinflussbar", sagte Ballack, für den Bayern sechs Millionen Euro Ablöse nach Leverkusen überwies.
Neben dem Umgarnen von Hoeneß sei ein weiterer wichtiger Grund gewesen, dass Ballack bereits die Heim-WM 2006 im Hinterkopf hatte. In deren Vorfeld wollte er am liebsten beim größten deutschen Verein spielen, die Entscheidung sei letztlich für Bayern und nicht gegen Real gefallen.
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Michael Ballack stand vor Wechsel nach Barcelona: "Wir waren da sehr weit"
Ballack blieb vier Jahre in München und damit bis zur WM 2006 in Deutschland, bei der er mit dem DFB-Team als Kapitän Platz 3 erreichte. Dreimal wurde er mit den Münchenern deutscher Meister, holte zudem drei DFB-Pokal-Titel. In 157 Einsätzen für Bayern gelangen ihm 62 Tore.
2006 sei er nach Ablauf seines Vertrages dann bewusst "nicht nochmal ins Büro von Uli Hoeneß gegangen - weil ich wusste, er hat die Fähigkeit, mich nochmal umzudrehen", so der heute 49-Jährige. Ballack hatte seinerzeit "die Entscheidung getroffen, noch einmal etwas Anderes zu machen", und wechselte ablösefrei zum FC Chelsea.
Ob er es jemals bereut habe, das Angebot von Real Madrid nicht angenommen zu haben? "Mir war schon klar, dass diese Chance vielleicht nie wieder kommt", erinnerte sich Ballack und enthüllte dann, dass er 2004 auch die Möglichkeit hatte, zu Reals Erzrivale FC Barcelona zu wechseln. "Wir hatten mit Bayern Probleme und waren da sehr weit - aber das hat dann auch nicht geklappt", so der 98-fache Nationalspieler.
Bayern hatte seinerzeit eine enttäuschende und titellose Saison 2003/04 hinter sich, in der Ballack und Co. hinter Werder Bremen nur Vizemeister wurden. Zudem scheiterte man im DFB-Pokal im Viertelfinale am damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen, in der Champions League war im Achtelfinale gegen Real Endstation.
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Michael Ballack freut sich über DFB-Nominierung von Lennart Karl
Mittlerweile ist Ballack neben seinem Job als TV-Experte bei DAZN auch Berater von Bayerns Supertalent Lennart Karl. Der 18-Jährige, der bekanntlich eines Tages gerne für Real Madrid spielen würde, wurde am Donnerstag erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert.
"Es ist nicht selbstverständlich, dass man in dem jungen Alter nominiert wird", sagte Ballack zu der großen Ehre für seinen Schützling. "Er hat einen rasanten Aufstieg genommen von der U17, hat die U19 übersprungen, weil er sich im Training schnell adaptiert hat, die Bayern seine Qualität erkannt haben und er das auch in der Bundesliga und Champions League mit Toren untermauert hat."
Karl stelle sich nun "dem Konkurrenzkampf, das muss er auch. Egal, wie jung man ist, man braucht auch Qualität und die hat er, sonst wär er nicht dabei." Sein Länderspieldebüt könnte das Offensivjuwel am 27. März feiern, wenn das DFB-Team in Basel auf die Schweiz trifft. Drei Tage später steht dann noch ein Test in Stuttgart gegen Ghana auf dem Programm.
Mit der Berufung für die März-Länderspiele sind auch Karls Chancen auf eine Nominierung für die WM im Sommer gestiegen.
Michael Ballacks Stationen als Profi
- 1995 bis 1997: Chemnitzer FC (51 Spiele)
- 1997 bis 1999: 1. FC Kaiserslautern (57 Spiele)
- 1999 bis 2002 und 2010 bis 2012: Bayer Leverkusen (155 Spiele)
- 2002 bis 2006: FC Bayern München (157 Spiele)
- 2006 bis 2010: FC Chelsea (167 Spiele)