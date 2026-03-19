"Wir hatten mit Bayern Probleme und waren sehr weit": Michael Ballack enthüllt Beinahe-Transfer zum FC Barcelona - und sagte für den FCB einem weiteren Weltklub ab

Wie er am Donnerstagabend in "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" bei Sky erklärte, lag Ballack seinerzeit auch ein Angebot der Königlichen vor. Der damals 25-Jährige hatte eine herausragende Saison für Bayer Leverkusen hinter sich, mit der Werkself verpasste er den deutschen Meistertitel nur knapp und zog ins Finale der Champions League ein. Dieses ging gegen Real unglücklich mit 1:2 verloren. Zudem führte Ballack das DFB-Team bei der WM 2002 bis ins Finale, das er gelbgesperrt verpasste. Ohne den Mittelfeldmann unterlag Deutschland Brasilien um die Superstars Ronaldo, Ronaldinho und Rivaldo mit 0:2.

"Aus den verschiedensten Gründen" habe er sich letztlich für Bayern entschieden, erklärte Ballack. "Das war viel Uli Hoeneß, der mich damals überzeugt hat." Der heutige Ehrenpräsident und damalige Sportvorstand des FCB wollte den deutschen Nationalspieler unbedingt in München haben. "Ich war noch relativ jung und natürlich beeinflussbar", sagte Ballack, für den Bayern sechs Millionen Euro Ablöse nach Leverkusen überwies.

Neben dem Umgarnen von Hoeneß sei ein weiterer wichtiger Grund gewesen, dass Ballack bereits die Heim-WM 2006 im Hinterkopf hatte. In deren Vorfeld wollte er am liebsten beim größten deutschen Verein spielen, die Entscheidung sei letztlich für Bayern und nicht gegen Real gefallen.