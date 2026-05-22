"Wir hätten nichts davon": Julian Nagelsmann froh über Ausfall von Manuel Neuer beim FC Bayern

DFB-Rückkehrer Neuer, der am Donnerstag für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nominiert worden war, habe durch die Pause zwar "ein Spiel weniger Rhythmus". Dies sei bei dessen Erfahrung aber "gar kein Problem", sagte Nagelsmann, der sich für Neuer anstelle des Hoffenheimers Oliver Baumann als deutsche Nummer eins entschieden hatte: "So hat er nochmal ein paar Tage mehr Luft. Dann werden wir gemeinsam gut ins Turnier starten."

Das DFB-Team beginnt am Mittwoch in Herzogenaurach die WM-Vorbereitung. Der 40-jährige Neuer hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt und war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.