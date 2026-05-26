"Wir hätten den gekauft für 50 Millionen": Uli Hoeneß hat Schuldigen für geplatzten Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern München gefunden

Die Münchner waren offenbar deutlich näher an einer Verpflichtung des variablen Angreifers, der schließlich für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war, als der breiten Öffentlichkeit bislang bewusst war. Aus Sicht von Hoeneß war die Sache eigentlich schon geritzt. Der deutsche Nationalspieler hatte den Bayern zu diesem Zeitpunkt sogar schon eine feste Zusage für einen Wechsel an die Isar erteilt.

Durch das öffentliche Vorpreschen von Matthäus geriet der abgebende VfB im Transferpoker jedoch in eine missliche Lage. Die Schwaben, so schildert es Hoeneß mit deutlichen Worten, sahen sich plötzlich mit einer völlig veränderten Erwartungshaltung konfrontiert.

Durch die aufgerufenen Summen seien die Stuttgarter gar nicht mehr in der Lage gewesen, "den für 55 zu verkaufen, weil die so unter Druck gekommen wären, sie seien zu blöd, das auszuführen, was der Matthäus ja als sogenannter Fachmann in die Welt posaunt", sagte Hoeneß.