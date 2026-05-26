Uli Hoeneß schießt scharf gegen Lothar Matthäus. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München macht den TV-Experten persönlich für den geplatzten Transfer von Nick Woltemade verantwortlich. Hoeneß sagte gegenüber dem Spiegel: "Die Aussage von Matthäus mit Woltemade: Ich sage Ihnen eins. Wir hätten den gekauft für 50 Millionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hingekriegt hätten, aber dann sagt Matthäus in der Zeitung, der ist bestimmt 60 bis 80 wert."
"Wir hätten den gekauft für 50 Millionen": Uli Hoeneß hat Schuldigen für geplatzten Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern München gefunden
Die Münchner waren offenbar deutlich näher an einer Verpflichtung des variablen Angreifers, der schließlich für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war, als der breiten Öffentlichkeit bislang bewusst war. Aus Sicht von Hoeneß war die Sache eigentlich schon geritzt. Der deutsche Nationalspieler hatte den Bayern zu diesem Zeitpunkt sogar schon eine feste Zusage für einen Wechsel an die Isar erteilt.
Durch das öffentliche Vorpreschen von Matthäus geriet der abgebende VfB im Transferpoker jedoch in eine missliche Lage. Die Schwaben, so schildert es Hoeneß mit deutlichen Worten, sahen sich plötzlich mit einer völlig veränderten Erwartungshaltung konfrontiert.
Durch die aufgerufenen Summen seien die Stuttgarter gar nicht mehr in der Lage gewesen, "den für 55 zu verkaufen, weil die so unter Druck gekommen wären, sie seien zu blöd, das auszuführen, was der Matthäus ja als sogenannter Fachmann in die Welt posaunt", sagte Hoeneß.
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Hoeneß: Breitseite gegen Matthäus
Der Bayern-Patron legte im Verlauf des Gesprächs noch einmal vehement nach. Dabei stellte Hoeneß klar, dass es ihm keineswegs um eine Einschränkung der freien Meinungsäußerung gehe.
Vielmehr sei es die verheerende Dynamik und die direkte Wirkung auf die laufenden Verhandlungen auf dem Transfermarkt, die ihn massiv störe. "Er muss auch nicht seine Position ausnutzen, um dem FC Bayern ständig zu schaden", wetterte Hoeneß in Richtung seines ehemaligen Spielers.
Nach einem verheißungsvollen und starken Saisonstart auf der Insel hat Woltemade schließlich eine eher unrunde Saison bei Newcastle erlebt. Zuletzt machten vermehrt Berichte über die wachsende Unzufriedenheit des Spielers die Runde, zudem wird über Spannungen zwischen dem Profi und Newcastle-Trainer Eddie Howe spekuliert. Howe hatte Woltemade im Saisonverlauf eine wesentlich tiefere Positionierung vorgegeben, sodass der Nationalspieler kaum mehr in Abschlusssituationen kommen konnte. Gegen Ende der Saison verringerten sich dann sogar Woltemades Einsatzzeiten zunehmend.
FC Bayern: Neuer Anlauf bei Woltemade?
Ein vorzeitiger Abschied Woltemades aus der Premier League zeichnet sich bereits am Horizont ab. "Sollten sich seine Einsatzzeit nicht ändern, ist ein Wechsel im Sommer nicht auszuschließen", hieß es unlängst bei Sky.
Für den FC Bayern könnte sich damit schneller als gedacht eine zweite Chance ergeben. Die Münchner Fahndung nach einer flexiblen Offensivlösung hinter Top-Torjäger Harry Kane läuft weiterhin auf Hochtouren.
Gesucht wird an der Säbener Straße ein Akteur, der sowohl als klassischer Neuner im Sturmzentrum agieren als auch spielintelligent zwischen den gegnerischen Linien abtauchen kann. Ein Anforderungsprofil, das Woltemade nahezu ideal verkörpert. Allerdings soll diesbezüglich zuletzt die Transferpriorität eher auf Woltemades Teamkollege Anthony Gordon liegen, der nicht nur als Kane-Backup im Zentrum, sondern auch als Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel agieren kann.
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FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Termine des FCB
Termin Spiel Wettbewerb 25. Juli Wehen Wiesbaden - FC Bayern Testspiel 4. August Jeju SK FC - FC Bayern Testspiel 7. August FC Bayern - Aston Villa Testspiel 15. August FC Bayern - RB Leipzig Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.