Als die Türkei letztmals an einer WM teilnahm, waren die Erwartungen ähnlich hoch. Beiden Turnieren war jeweils ein Einzug ins Viertelfinale bei der EM vorausgegangen. "Goldene Generation", "Geheimfavorit" und "die große Turnierüberraschung", hieß es damals wie heute in den Prognosen sowie der heimischen Presse und unter den stets überschwänglichen Fans. Letztlich erreichten die Türken beim Turnier in Südkorea und Japan anno 2002 sensationell den dritten Platz. Doch bei der heiß erwarteten Rückkehr nach 24 Jahren Abstinenz droht nach nur einem Spiel schon das andere Extrem: das Gruppen-Aus.
"Wir haben Montella und die Spieler dieser Nationalmannschaft zu sehr aufgeblasen": Scheitert die "goldene Generation" der Türkei bei der WM am enormen Druck?
Türkei unter Zugzwang: "Dem enormen Hype wich maximaler Ernüchterung"
Zwar ging die türkische Premiere auch 2002 schief - die Parallelen zu heute sind aber nicht von der Hand zu weisen. Damals hieß der Gegner jedoch Brasilien (1:2). Einer durchaus eingeplanten Niederlage gegen den späteren Weltmeister steht nun ein 0:2 gegen Außenseiter Australien gegenüber. Allen voran die Art und Weise des Auftritts war bedenklich, weshalb das Nervenkostüm vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag (5 Uhr deutscher Zeit) gegen Paraguay schon ordentlich belastet ist.
Den defensiv perfekt eingestellten Socceroos hatten Türkeis Ballkünstler um Arda Güler, Hakan Calhanoglou oder den eingewechselten Kenan Yildiz nur wenig entgegenzusetzen. Von der notwendigen Kreativität, das Bollwerk der Australier zu knacken, fehlte jede Spur. Stattdessen machte sich Ideenlosigkeit breit, die vor allem in der ersten Hälfte in sinnbefreiten Flanken auf den - hinterher stark kritisierten - 1,72 Meter großen Stürmer Kerem Aktürkoglu mündete.
Von der türkischen Presse gab es nach der durchaus nicht unverdienten Pleite ordentlich auf die Finger. "Dem enormen Hype um Arda Güler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu, Orkun Kökcü und Co. wich maximaler Ernüchterung", schrieb GazeteFutbol. Ein Kolumnist der Zeitung Sabah gestand sogar eine Fehleinschätzung: "Wir haben Montella und die Spieler dieser Nationalmannschaft zu sehr aufgeblasen. Wir haben ihnen den Rücken gestärkt. Wir haben sie verwöhnt. 'Unsere Jungs, die Löwenjungs ...' Was haben unsere Jungs getan?" In dem Blatt war an anderer Stelle außerdem von einem "Albtraum" die Rede.
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Türkei: Montella unter Beschuss - Druck vom "Imperator"
Gleichwohl steigt der Druck auf Coach Vincenzo Montella, dessen taktische Ausrichtung nicht zum ersten Mal seit dessen Amtsantritt im September 2023 kritisiert wurde. Zu allem Überfluss mischte sich auch Trainerlegende Fatih Terim in die Diskussion ein, schrammte dabei aber an seinem vermeintlichen Ziel, jener Wind aus den Segeln zu nehmen, gehörig vorbei.
Terim appellierte zwar an die Medien und Öffentlichkeit, die türkischen Spieler und den Trainer jetzt "umso mehr" zu unterstützen. Andererseits übte er mit einem Nebensatz Druck aus, wonach noch genügend Zeit für kritische Fragen nach der WM sei: "Nach dem Turnier kann man jeden zur Rechenschaft ziehen." Eine Aussage, die TFF-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu auf den Plan rief. "Er wird von den Fans als Imperator gehuldigt, aber verhält sich nicht so. Wen will er denn zur Rechenschaft ziehen?", erklärte er gegenüber den Medien und ergänzte: "Wer jetzt über Schuldige spricht oder Andeutungen macht, trägt nicht zur Beruhigung der Situation bei." Die notwendige Ruhe vor dem wegweisenden Duell mit Paraguay, bei dem die Türkei für ein Weiterkommen schon fast zum Siegen verdammt ist, kann so nicht einkehren.
Dies bemängelte auch eine andere Trainerlegende, von der Montella hingegen volle Unterstützung erfuhr: Senol Günes. Der Erfolgscoach von 2002 sieht eine deutliche Parallele zu seiner eigenen Amtszeit und sparte dabei nicht mit Kritik an den unveränderten Mechanismen der türkischen Fußballwelt. "Als ich vor 24 Jahren ging, hieß es: 'Das schaffst du nicht.' Jetzt sagt man zu Montella: 'Das schaffst du nicht.' Es hat sich absolut nichts geändert. Das bedeutet ganz klar, dass wir endlich unsere Denkweise ändern müssen. Wir erleben derzeit genau das Gleiche wie vor 24 Jahren", betonte er und fragte sichtlich konsterniert: "Haben wir uns denn in all der gesamten Zeit überhaupt nicht weiterentwickelt?"
Schließlich sei man "erst von der allerersten Stufe der Treppe gefallen. Bis zum großen Gipfel sind es immerhin noch acht Stufen. Wären wir bereits von der fünften oder sechsten Stufe gestürzt, hätten wir überhaupt keine Chance mehr gehabt. Wir hätten uns dann nicht nur etwas gebrochen, sondern könnten jetzt auch gar nicht mehr hinaufsteigen”.
Enormer Druck: Türkei-Spieler "werden wie Soldaten zum Dienst an der Waffe einberufen"
Auch verteidigte Günes den mehr als unglücklichen Auftritt von Aktürkoglu als alleinige Spitze und erinnerte daran, dass sich Vorzeige-Profis in den Dienst der Mannschaft stellen müssten. Der Angreifer von Fenerbahce Istanbul habe sich schließlich nicht selbst im Sturm aufgestellt. Seinen Standpunkt untermauerte der 74-Jährigen mit einem etwas fragwürdigen Vergleich, der gleichzeitig den enormen Druck widerspiegelt: "Der Trainer hat so entschieden. Und warum hat der Trainer so entschieden? Weil die Umstände es in diesem Moment einfach erfordert haben. Der Trainer hat diese Mannschaft nominiert. Bei uns ist das eben nicht so wie in Europa. Wenn man einberufen wird, dann muss man kommen. Die Spieler, die anreisen, werden wie Soldaten zum Dienst an der Waffe einberufen und versuchen dort, ihr absolut Bestes zu geben. Wenn dir ihre Leistung nicht gefällt, dann wechselst du sie eben aus, aber warum machen wir ihnen stattdessen pausenlos schwere Vorwürfe?"
Terim machte seinen eigentlichen Standpunkt auf seinem YouTube-Kanal inzwischen nochmal deutlicher und forderte: "Hört auf, die Spieler oder den Trainer verbal zu vernichten." Auf einer Pressekonferenz kurz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay holte Montella indes zum Rundumschlag aus. "Dieses Chaos enttäuscht mich sehr. Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt, und ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können. (...) Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war. Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen." Zwar habe er Kritik erwartet, "aber nicht in diesem Ausmaß".
Ein wenig Hoffnung macht die Tatsache, dass die Situation alles andere als neu ist. Die Türkei vergeigte nicht nur bei dieser und der letzten WM-Teilnahme den Auftakt, sondern insgesamt gleich in acht von neun Eröffnungsspielen bei einem Großturnier. Immerhin übertrafen die Türken die Erwartungen außer Landes noch zweimal: bei den Europameisterschaften 2000 (Viertelfinale) und 2008 (Halbfinale). Bei der EM vor zwei Jahren sprang indes der einzige Auftaktsieg heraus, ehe die Mannschaft von Montella an den Niederlanden im Viertelfinale scheiterte.
Das teilweise blutjunge Team begeisterte vor allem mit einem phasenweise spektakulären Offensivfußball - mit einer Unbekümmertheit, die der Türkei zwei Jahre später offensichtlich etwas abhandengekommen ist. Schon in den WM-Playoffs gegen Rumänien und den Kosovo (jeweils 1:0) ließen die Türken Durchschlagskraft und Kreativität vermissen. Montella wich von seiner taktischen Grundordnung jedoch nicht ab. Das Australien-Spiel dürfte ihn nun endgültig zu einem Umdenken bewegen, um den Super-GAU zu verhindern und die Ausgangslage für das Entscheidungsspiel gegen die USA erheblich zu verbessern.
- AFP
Mit Frankfurts Uzun? Schicksalspiel für Montella und die Türkei
Wie mehrere renommierte türkische Medien berichten, wird nicht nur der zuletzt angeschlagene Yildiz in die Startelf zurückkehren, der das schläfrige Offensivspiel gegen Australien nach seiner Einwechslung merklich belebt hatte. Zudem werden voraussichtlich Eintracht Frankfurts Shootingstar Can Uzun, Torschütze und Vorlagengeber beim vorletzten Testspiel gegen Nordmazedonien (4:0), für das offensive Zentrum und Rechtsverteidiger Mert Müldür in die Mannschaft rücken. Montella erhoffe sich davon ein variableres Angriffsspiel mit Güler, Yildiz und Uzun, die jeweils sowohl zentral als auch auf den Flügeln agieren können. Komplettieren könnte das Offensiv-Quartett der ebenfalls vielseitige Barıs Alper Yılmaz, der klassische Mittelstürmer Deniz Gül oder der so gescholtene Aktürkoglu.
Unter dem Strich müsste die Qualität der Türkei aber auch unabhängig von der Aufstellung für einen Erfolg über Paraguay reichen, das wiederum zum Start mit 1:4 gegen Gastgeber USA unter die Räder gekommen war, ganz egal, auf wen Montella setzt. Diese Prämisse galt jedoch auch für Australien.
Der große externe - und interne - Druck könnte zur Zerreißprobe mit einem bitteren Ende für den angezählten Italiener werden, sollte auch Stufe zwei zur Stolperfalle werden.
Türkei kämpft um das Weiterkommen: Die Tabelle von WM-Gruppe B
Platz Mannschaft Spiele Tordiff. Punkte 1 USA 1 +3 3 2 Australien 1 +2 3 3 Türkei 1 -2 0 4 Paraguay 1 -3 0