"Wir haben Montella und die Spieler dieser Nationalmannschaft zu sehr aufgeblasen": Scheitert die "goldene Generation" der Türkei bei der WM am enormen Druck?

Auch verteidigte Günes den mehr als unglücklichen Auftritt von Aktürkoglu als alleinige Spitze und erinnerte daran, dass sich Vorzeige-Profis in den Dienst der Mannschaft stellen müssten. Der Angreifer von Fenerbahce Istanbul habe sich schließlich nicht selbst im Sturm aufgestellt. Seinen Standpunkt untermauerte der 74-Jährigen mit einem etwas fragwürdigen Vergleich, der gleichzeitig den enormen Druck widerspiegelt: "Der Trainer hat so entschieden. Und warum hat der Trainer so entschieden? Weil die Umstände es in diesem Moment einfach erfordert haben. Der Trainer hat diese Mannschaft nominiert. Bei uns ist das eben nicht so wie in Europa. Wenn man einberufen wird, dann muss man kommen. Die Spieler, die anreisen, werden wie Soldaten zum Dienst an der Waffe einberufen und versuchen dort, ihr absolut Bestes zu geben. Wenn dir ihre Leistung nicht gefällt, dann wechselst du sie eben aus, aber warum machen wir ihnen stattdessen pausenlos schwere Vorwürfe?"

Terim machte seinen eigentlichen Standpunkt auf seinem YouTube-Kanal inzwischen nochmal deutlicher und forderte: "Hört auf, die Spieler oder den Trainer verbal zu vernichten." Auf einer Pressekonferenz kurz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay holte Montella indes zum Rundumschlag aus. "Dieses Chaos enttäuscht mich sehr. Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt, und ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können. (...) Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war. Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen." Zwar habe er Kritik erwartet, "aber nicht in diesem Ausmaß".

Ein wenig Hoffnung macht die Tatsache, dass die Situation alles andere als neu ist. Die Türkei vergeigte nicht nur bei dieser und der letzten WM-Teilnahme den Auftakt, sondern insgesamt gleich in acht von neun Eröffnungsspielen bei einem Großturnier. Immerhin übertrafen die Türken die Erwartungen außer Landes noch zweimal: bei den Europameisterschaften 2000 (Viertelfinale) und 2008 (Halbfinale). Bei der EM vor zwei Jahren sprang indes der einzige Auftaktsieg heraus, ehe die Mannschaft von Montella an den Niederlanden im Viertelfinale scheiterte.

Das teilweise blutjunge Team begeisterte vor allem mit einem phasenweise spektakulären Offensivfußball - mit einer Unbekümmertheit, die der Türkei zwei Jahre später offensichtlich etwas abhandengekommen ist. Schon in den WM-Playoffs gegen Rumänien und den Kosovo (jeweils 1:0) ließen die Türken Durchschlagskraft und Kreativität vermissen. Montella wich von seiner taktischen Grundordnung jedoch nicht ab. Das Australien-Spiel dürfte ihn nun endgültig zu einem Umdenken bewegen, um den Super-GAU zu verhindern und die Ausgangslage für das Entscheidungsspiel gegen die USA erheblich zu verbessern.