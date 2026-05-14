"Wir haben immer die Besten geholt": Florentino Perez kündigt spektakulären Transfer von Real Madrid an

Aufgrund der vielen Spannungen im Real-Kader hatte es zuletzt auch Gerüchte über mögliche Abgänge gegeben. Darunter auch Federico Valverde, der nach einem Disput mit Aurelien Tchouameni ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte. Es war der Tiefpunkt der explosiven Stimmung in der Kabine, die in den vergangenen Wochen die Presselandschaft beherrschte. Laut Perez würden sich alle Spieler jedoch "prächtig verstehen". Etwaige Auseinandersetzungen im Training gehören bei jedem Verein der "Tagesordnung" an. "Was es aber nicht gibt, ist die böswillige Absicht dieser inszenierten Kampagne", stellte er klar. Angeblich soll ein Spieler die Geschehnisse aus der Umkleide an die Medien weitergegeben haben. Perez erklärte auf besagter Pressekonferenz zu wissen, wer der Maulwurf ist, ohne einen Namen zu nennen.

Außerdem spielte Perez die viel zitierte Macht des Starensembles herunter, das sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Teilen gegen Xabi Alonso aufgelehnt haben soll - und worunter auch Nachfolger Alvaro Arbeloa leiden soll. "Die Trainer haben das Sagen", sagte er. "Ich weiß nicht, warum ich damals (am Ende seiner ersten Amtszeit; Anm. d. Red.) gesagt habe, ich hätte die Spieler schlecht erzogen. Ich habe nie mit einem Spieler gesprochen. Auch nicht mit Mbappe, seitdem er hier ist. Gut, wenn ich ihn im Training sehe, dann grüße ich ihn."

Die Tage von Arbeloa sind dem Vernehmen nach dennoch gezählt. Das Amt wird wohl Jose Mourinho übernehmen. Auch wenn sich Perez diesbezüglich bedeckt hielt, gilt er als großer Fürsprecher einer Rückholaktion des Portugiesen. Allen voran dessen harte Hand im Umgang mit Stars soll ein Kriterium sein.