Hinter Real Madrid liegt eine mehr als turbulente Saison. Präsident Florentino Perez kündigte nun eine Transfer-Offensive an. Am Tag nach seiner denkwürdigen Pressekonferenz am Dienstag stellte sich der 79-Jährige beim Fernsehender LA SEXTA den Fragen des in Spanien bekannten Moderator Josep Pedrerol, zu dem er im Vergleich zu anderen Medienhäusern noch einen guten Draht pflegt und erklärte, dass sich die Königlichen im Sommer verstärken möchten.
"Wir haben immer die Besten geholt": Florentino Perez kündigt spektakulären Transfer von Real Madrid an
"Wenn es einen guten Spieler gibt, dann hole ich ihn"
"Klar wird es Verpflichtungen geben", sagte Perez. "Wir haben immer die Besten geholt. Ich habe Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham geholt - später Cristiano Ronaldo, Kaka und Benzema. Wenn es einen guten Spieler gibt, dann hole ich ihn."
Namen nannte Perez nicht. Angesprochen auf das angebliche Interesse an Erling Haaland, der trotz seines Langzeitvertrags bei Manchester City (bis 2034) in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach mit einem Wechsel zu Real oder Barca in Verbindung gebracht worden war, gab er sich indes zurückhaltend: "Dazu äußere ich mich nicht. Wirklich nicht. Das ist die Aufgabe der sportlichen Führung. Ich mische mich da nicht ein."
- (C)Getty Images
Perez räumt mit Gerüchten über Spannungen in Reals Kabine auf
Aufgrund der vielen Spannungen im Real-Kader hatte es zuletzt auch Gerüchte über mögliche Abgänge gegeben. Darunter auch Federico Valverde, der nach einem Disput mit Aurelien Tchouameni ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte. Es war der Tiefpunkt der explosiven Stimmung in der Kabine, die in den vergangenen Wochen die Presselandschaft beherrschte. Laut Perez würden sich alle Spieler jedoch "prächtig verstehen". Etwaige Auseinandersetzungen im Training gehören bei jedem Verein der "Tagesordnung" an. "Was es aber nicht gibt, ist die böswillige Absicht dieser inszenierten Kampagne", stellte er klar. Angeblich soll ein Spieler die Geschehnisse aus der Umkleide an die Medien weitergegeben haben. Perez erklärte auf besagter Pressekonferenz zu wissen, wer der Maulwurf ist, ohne einen Namen zu nennen.
Außerdem spielte Perez die viel zitierte Macht des Starensembles herunter, das sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Teilen gegen Xabi Alonso aufgelehnt haben soll - und worunter auch Nachfolger Alvaro Arbeloa leiden soll. "Die Trainer haben das Sagen", sagte er. "Ich weiß nicht, warum ich damals (am Ende seiner ersten Amtszeit; Anm. d. Red.) gesagt habe, ich hätte die Spieler schlecht erzogen. Ich habe nie mit einem Spieler gesprochen. Auch nicht mit Mbappe, seitdem er hier ist. Gut, wenn ich ihn im Training sehe, dann grüße ich ihn."
Die Tage von Arbeloa sind dem Vernehmen nach dennoch gezählt. Das Amt wird wohl Jose Mourinho übernehmen. Auch wenn sich Perez diesbezüglich bedeckt hielt, gilt er als großer Fürsprecher einer Rückholaktion des Portugiesen. Allen voran dessen harte Hand im Umgang mit Stars soll ein Kriterium sein.
Zukunft von Vinicius offen: "Es besteht keine Eile, seinen Vertrag zu verlängern"
Obendrein bezog Perez Stellung zur weiterhin nicht besiegelten Vertragsverlängerung von Vinicius Junior, obwohl der Brasilianer schon vor über einem Jahr öffentlich erklärt hatte, zeitnah ein neues Arbeitspapier unterschreiben zu wollen. "Es besteht keine Eile, seinen Vertrag zu verlängern", sagte Perez - im Wissen, dass der Angreifer nach der kommenden Spielzeit sogar ablösefrei wechseln könnte. "Er hat noch die ganze nächste Saison Vertrag. Aber ich mache die Verlängerungen nicht. Ich halte Vinicius für einen der besten Spieler von Real Madrid."
Der "beste Spieler" sei indes Kylian Mbappe, dessen Verhältnis zu Vinicius ebenfalls angespannt sein soll. Seit dessen Ankunft im Sommer 2024 gewannen die Königlichen jedoch keinen Titel mehr. Daran seien auch die Schiedsrichter schuld, betonte Perez und bemängelte nochmals den Platzverweis von Eduardo Camavinga im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München. "Es schmerzt uns, weil der Schiedsrichter uns um ein wunderschönes Halbfinale und vielleicht sogar ein Finale gebracht hat. Aber der Schiedsrichter tat das nicht aus böser Absicht. Er hat einfach nicht bemerkt, dass er vier Minuten zuvor bereits eine Gelbe Karte gezeigt hatte. Hätte er es bemerkt, hätte er sie nicht gegeben." Ein Umstand, den sogar die Bayern-Profis im Anschluss angemerkt hatten.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".