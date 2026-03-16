"Wir haben einen wirklich ganz besonderen Spieler in England": Ein 16-Jähriger lässt den FC Arsenal träumen

Was Dowmans Rekord umso beeindruckender macht: Arteta gibt dem Youngster dessen Einsätze nicht, weil er sich später als sein Entdecker brüsten will. Und auch nicht, weil er ihn hier und da mal reinwerfen will, wenn ohnehin nicht mehr allzu viel auf dem Spiel steht. Nein. Arteta ist überzeugt davon, dass Dowman trotz seines enorm jungen Alters (erst seit Silvester ist er 16!) schon auf höchstem Niveau ein Unterschiedsspieler sein kann. Gegen Everton lieferte das Supertalent den eindrucksvollen Beleg dafür.

"Arteta könnte es nicht egaler sein, ob Dowman 16 oder 66 ist. Er hat ihn eingewechselt, um das Spiel zu gewinnen", betonte der ehemalige englische Nationaltorwart Joe Hart als TV-Experte bei BBC Sport und prophezeite: "Wir haben einen wirklich ganz besonderen Spieler in England."

Dowman begann schon früh, Schlagzeilen zu produzieren. Vergangenen Sommer zog Arteta den damals erst 15-Jährigen zur ersten Mannschaft hoch - und in Testspielen gegen namhafte Klubs zeigte Dowman, dass er bereits mehr als nur mithalten konnte. "Was er auf dem Feld gemacht hat, ist nicht normal für einen Jungen in diesem Alter", schwärmte Arteta nach einer Vorbereitungspartie gegen Newcastle United im Juli. Und die englische Abwehrlegende Rio Ferdinand frohlockte: "Er ist der beste 15-Jährige in England - vielleicht sogar auf der ganzen Welt."

Dowman kann neben seinem absurd guten linken Fuß und einem herausragenden Dribbling auch auf eine für sein Alter erstaunlich gute Physis zurückgreifen. Auch deshalb hat Arteta keinerlei Bedenken, dem Hochbegabten sein Vertrauen zu schenken. Dass Dowman zwischen Mitte Dezember und Ende Februar wegen einer Sprunggelenksverletzung zweieinhalb Monate pausieren musste, wirkte sich nicht negativ auf dessen Entwicklung aus.

Dennoch ist Arteta auch sehr genau darauf bedacht, das wohl größte englische Juwel behutsam heranzuführen. Sieben Einsätze bei der ersten Mannschaft bekam Dowman in dieser Saison bisher, bei seinem Premier-League-Debüt gegen Leeds United im August (5:0) holte er als Joker gleich mal mit schöner Bewegung clever einen Elfmeter heraus. "Das sehen wir von ihm jeden Tag im Training", zeigte sich Arteta hinterher bei BBC Sport wenig überrascht von Dowmans gutem ersten Liga-Auftritt.

Der Spanier erklärte zudem, wie intensiv man sich bei Arsenal damit beschäftigt, was das Richtige für die Weiterentwicklung des offensiven Mittelfeldspielers ist. "Wir haben uns angeschaut, wie er auf bestimmte Situationen reagiert", verriet Arteta. Trotz seiner Highlights in der Vorbereitung stand Dowman beispielsweise beim Premier-League-Auftakt gegen Manchester United ganz bewusst nicht im Kader. Um zu sehen, ob er sich danach kurz hängen lässt oder unbeirrt weiter macht. Letzteres war offenbar der Fall.

Arteta verteilte jedenfalls "ein großes Kompliment an seine Familie. Sie haben einen Jungen mit einer Reife, einer Stabilität und einem Hunger großgezogen, wie man es sonst kaum findet." Dowman sei mit damals nur 15 "schon so überzeugt davon, dass er abliefern kann - das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", lobte Arteta.