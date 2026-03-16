Logischerweise sprach am Wochenende ganz England über dieses eine Tor, das es in die Geschichtsbücher geschafft hat. Aber Arsenal-Legende Freddie Ljungberg hob auch das hervor, das sich wenige Minuten zuvor ereignet hatte, das möglicherweise entscheidende Wirkung für einen lange unerfüllten Traum entfaltete - und das natürlich eng mit dem Namen Max Dowman verknüpft ist.
"Wir haben einen wirklich ganz besonderen Spieler in England": Ein 16-Jähriger lässt den FC Arsenal träumen
"Ich glaube, in diesem Moment haben sie die Premier League gewonnen, mit dieser Flanke", sagte Ljungberg bei Viaplay über eine Aktion Dowmans aus der 89. Minute. Im rechten Halbfeld bekam das 16-jährige Juwel des FC Arsenal vom FC Everton viel Platz und hatte entsprechend viel Zeit, sich zu überlegen, was er mit dem Ball anstellen soll.
"Du bist noch so jung und traust dich, diese Flanke zu schlagen - ganz viele junge Spieler hätten einfach quer gespielt und die Verantwortung an jemand anders weitergegeben", führte Ljungberg aus. Dowman passte nicht quer zum zentral freistehenden Declan Rice, sondern schlug den Ball mit seinem starken linken Fuß mit viel Schnitt und Zug in Richtung zweiter Pfosten. Dort segelte Everton-Keeper Jordan Pickford am Leder vorbei und von Piero Hincapie prallte der Ball Arsenals Mittelstürmer Viktor Gyökeres vor die Füße, der aus einem Meter nur noch zur späten Londoner 1:0-Führung in den leeren Kasten einschieben musste.
Es war der Befreiungsschlag in einer Partie, die schon auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen schien. Ljungberg, der von 1998 bis 2007 im Norden Londons sein Unwesen trieb, stellte die These auf: "Wenn Arsenal nur remis gespielt hätte, hätte Manchester City West Ham United wahrscheinlich geschlagen." In der Realität sammelte Arsenal drei Punkte und später am Samstagabend kam City bei West Ham nicht über ein 1:1 hinaus.
Möglicherweise war dieses Wochenende also tatsächlich ein entscheidendes im englischen Meisterschaftskampf: Auch wenn City sein ausstehendes Nachholspiel gewinnen sollte, beträgt der Vorsprung von Tabellenführer Arsenal auf den ärgsten Verfolger sieben Spieltage vor Saisonende sechs Punkte. Bei einem Gunners-Remis gegen Everton und einem Sieg der Skyblues bei West Ham hätte dieser Vorsprung auch nur noch zwei Zähler betragen können.
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Max Dowman wird zum jüngsten Premier-League-Torschützen der Geschichte
Dass sich Arsenals Trainer Mikel Arteta am Samstag dazu entschied, beim Stand von 0:0 seinen jüngsten Akteur für die Schlussviertelstunde einzuwechseln, war also goldrichtig. Und dass Dowman in der Nachspielzeit dann auch noch Geschichte schrieb, kam als Bonus oben drauf. Und war zudem sehr beeindruckend.
Evertons Keeper Pickford war in der Hoffnung, noch zum Ausgleich zu kommen, bei einem Eckstoß der Gäste vorne. Arsenal konnte jedoch klären und 25 Meter vor dem eigenen Tor ließ Dowman mit einem klugen ersten Kontakt Vitaliy Mykolenko stehen. Kurz vor der Mittellinie stand ihm dann nur noch Kiernan Dewsbury-Hall im Weg - und auch den machte er frisch. Ohne weitere Gegenwehr konnte der Teenager schließlich auf das verwaiste Tor zulaufen, brachte den Ball über die Linie und das Stadion zur Ekstase.
Mit 16 Jahren und 73 Tagen ist Dowman seither der jüngste Torschütze in der Geschichte der Premier League. Weit vor dem bisherigen Rekordhalter James Vaughan, der bei seinem EPL-Tor-Debüt 2005 knapp 200 Tage älter gewesen war. Und noch weiter übrigens vor Legenden wie Wayne Rooney (16 Jahre und 360 Tage), Cesc Fabregas (17 Jahre und 113 Tage) oder Michael Owen (17 Jahre und 143 Tage).
Max Dowman überzeugt mit erstaunlicher Reife: "Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen"
Was Dowmans Rekord umso beeindruckender macht: Arteta gibt dem Youngster dessen Einsätze nicht, weil er sich später als sein Entdecker brüsten will. Und auch nicht, weil er ihn hier und da mal reinwerfen will, wenn ohnehin nicht mehr allzu viel auf dem Spiel steht. Nein. Arteta ist überzeugt davon, dass Dowman trotz seines enorm jungen Alters (erst seit Silvester ist er 16!) schon auf höchstem Niveau ein Unterschiedsspieler sein kann. Gegen Everton lieferte das Supertalent den eindrucksvollen Beleg dafür.
"Arteta könnte es nicht egaler sein, ob Dowman 16 oder 66 ist. Er hat ihn eingewechselt, um das Spiel zu gewinnen", betonte der ehemalige englische Nationaltorwart Joe Hart als TV-Experte bei BBC Sport und prophezeite: "Wir haben einen wirklich ganz besonderen Spieler in England."
Dowman begann schon früh, Schlagzeilen zu produzieren. Vergangenen Sommer zog Arteta den damals erst 15-Jährigen zur ersten Mannschaft hoch - und in Testspielen gegen namhafte Klubs zeigte Dowman, dass er bereits mehr als nur mithalten konnte. "Was er auf dem Feld gemacht hat, ist nicht normal für einen Jungen in diesem Alter", schwärmte Arteta nach einer Vorbereitungspartie gegen Newcastle United im Juli. Und die englische Abwehrlegende Rio Ferdinand frohlockte: "Er ist der beste 15-Jährige in England - vielleicht sogar auf der ganzen Welt."
Dowman kann neben seinem absurd guten linken Fuß und einem herausragenden Dribbling auch auf eine für sein Alter erstaunlich gute Physis zurückgreifen. Auch deshalb hat Arteta keinerlei Bedenken, dem Hochbegabten sein Vertrauen zu schenken. Dass Dowman zwischen Mitte Dezember und Ende Februar wegen einer Sprunggelenksverletzung zweieinhalb Monate pausieren musste, wirkte sich nicht negativ auf dessen Entwicklung aus.
Dennoch ist Arteta auch sehr genau darauf bedacht, das wohl größte englische Juwel behutsam heranzuführen. Sieben Einsätze bei der ersten Mannschaft bekam Dowman in dieser Saison bisher, bei seinem Premier-League-Debüt gegen Leeds United im August (5:0) holte er als Joker gleich mal mit schöner Bewegung clever einen Elfmeter heraus. "Das sehen wir von ihm jeden Tag im Training", zeigte sich Arteta hinterher bei BBC Sport wenig überrascht von Dowmans gutem ersten Liga-Auftritt.
Der Spanier erklärte zudem, wie intensiv man sich bei Arsenal damit beschäftigt, was das Richtige für die Weiterentwicklung des offensiven Mittelfeldspielers ist. "Wir haben uns angeschaut, wie er auf bestimmte Situationen reagiert", verriet Arteta. Trotz seiner Highlights in der Vorbereitung stand Dowman beispielsweise beim Premier-League-Auftakt gegen Manchester United ganz bewusst nicht im Kader. Um zu sehen, ob er sich danach kurz hängen lässt oder unbeirrt weiter macht. Letzteres war offenbar der Fall.
Arteta verteilte jedenfalls "ein großes Kompliment an seine Familie. Sie haben einen Jungen mit einer Reife, einer Stabilität und einem Hunger großgezogen, wie man es sonst kaum findet." Dowman sei mit damals nur 15 "schon so überzeugt davon, dass er abliefern kann - das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", lobte Arteta.
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Messi-Vergleich: Auch eine Chelsea-Legende ist begeistert von Max Dowman
Von Anfang an brachte Arteta den englischen U19-Nationalspieler bisher lediglich je einmal im FA Cup und im League Cup. Ansonsten erhofft er sich von Dowmans Unbekümmertheit Impulse in der Schlussphase - gegen Everton mit großem Erfolg.
"Geh' raus, mach' dein Ding und gewinn' das Spiel für uns", habe er Dowman vor dessen Einwechslung gesagt, verriet Arteta. "Ich meinte zu ihm, dass dies die Momente in einer Saison sind, in denen etwas Besonderes passieren muss. Er weiß, dass er die Fähigkeiten dazu hat. Ich muss ihm einfach nur die Chance geben und er muss liefern." Dowman habe "das Spiel verändert", betonte Arsenals Erfolgscoach bei Sky Sports. "Er hat uns gefährlicher gemacht. Das in diesem Alter auf dieser Bühne, mit diesem Druck zu schaffen - das ist einfach nicht normal. Es ist ganz natürlich für ihn und er macht einfach, was er fühlt. Wenn du dann solch ein Talent hast, passieren zwangsläufig gute Dinge."
Mit John Terry reihte sich derweil auch eine Legende von Arsenals Stadtrivale FC Chelsea in die Lobeshymnen für Dowman ein. Der frühere Weltklasse-Verteidiger, mittlerweile Nachwuchstrainer bei den Blues, schreckte nicht einmal vor einem Vergleich mit dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi zurück. "Was für ein Spieler, absolut unglaublich", sagte Terry in einem TikTok-Video über Dowman und führte aus: "Ich habe ihn vor etwa einem Jahr gegen Chelsea spielen sehen. Außer Lionel Messi habe ich niemanden gesehen, der seine Gegenspieler so stehen lässt. Das ist natürlich ein sehr großer Vergleich, aber dieser Junge ist ein riesiges Talent. Er wird eine große Rolle in Arsenals und Englands Zukunft spielen."
In naher Zukunft will Dowman zunächst einmal seine ersten Titel mit den Gunners gewinnen. Die Fans träumen natürlich insbesondere von der Meisterschaft, es wäre die erste seit 2004. Fünfeinhalb Jahre vor der Geburt desjenigen, der gegen Everton vielleicht für einen entscheidenden Moment auf dem Weg zur Erfüllung des Traums gesorgt hat.
Max Dowmans Zahlen für den FC Arsenal in dieser Saison
Einsätze 7 Einsatzminuten 236 Tore 1 Assists 1