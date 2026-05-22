"Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt": Max Eberl gibt Update bei einem Transferpoker des FC Bayern

Nach den ablösefreien Abgängen von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro könnte zudem ein zentraler Mittelfeldspieler kommen. Im Fokus steht hier Kennet Eichhorn. Das 16-jährige Toptalent von Hertha BSC könnte für die festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro verpflichtet werden, wird aber auch von vielen anderen Klubs umworben.

"Wenn du Kenny Eichhorn siehst und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen, dann würden wir unseren Job nicht machen", sagte Eberl. "Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist."

Offen ist zudem die künftige Besetzung der Defensive. Min-Jae Kim und Hiroki Ito dürften den Klub bei entsprechenden Angeboten verlassen. Als mögliche Neuzugänge wurden zuletzt zwei Innenverteidiger von Manchester City gehandelt, Josko Gvardiol (24) und John Stones (31). Zumindest die Gerüchte um Stones bezeichnete Eberl als "not true". Für rechts hinten gilt Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam als Kandidat.