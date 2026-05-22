Im Vorfeld des DFB-Pokalfinals gegen den VfB Stuttgart am Samstag sprach Eberl bei einem Event der Bild über die Transferpläne des FC Bayern. "Wir haben unseren Kader so weit stehen, dass wir nicht viel machen werden, außer vielleicht ein, zwei Positionen", sagte Eberl. Unbedingt kommen soll ein neuer hochklassiger Angreifer, zumal Leihgabe Nicolas Jackson vom FC Chelsea nicht fest verpflichtet wird.
"Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt": Max Eberl gibt Update bei einem Transferpoker des FC Bayern
"Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist", sagte Eberl. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen." Ohne explizit seinen Namen zu nennen, ging es dabei mutmaßlich um Anthony Gordon von Newcastle United.
Der 25-jährige Engländer gilt übereinstimmenden Berichten zufolge als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. Mit Gordon sollen sich die Münchner sogar schon einig sein. Schwieriger stellen sich die Verhandlungen mit Newcastle dar. Der Premier-League-Klub fordert angeblich rund 86 Millionen Euro, deutlich zu viel für die Münchner.
Eichhorn zum FC Bayern? "Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst"
Nach den ablösefreien Abgängen von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro könnte zudem ein zentraler Mittelfeldspieler kommen. Im Fokus steht hier Kennet Eichhorn. Das 16-jährige Toptalent von Hertha BSC könnte für die festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro verpflichtet werden, wird aber auch von vielen anderen Klubs umworben.
"Wenn du Kenny Eichhorn siehst und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen, dann würden wir unseren Job nicht machen", sagte Eberl. "Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist."
Offen ist zudem die künftige Besetzung der Defensive. Min-Jae Kim und Hiroki Ito dürften den Klub bei entsprechenden Angeboten verlassen. Als mögliche Neuzugänge wurden zuletzt zwei Innenverteidiger von Manchester City gehandelt, Josko Gvardiol (24) und John Stones (31). Zumindest die Gerüchte um Stones bezeichnete Eberl als "not true". Für rechts hinten gilt Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam als Kandidat.