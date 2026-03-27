"Wir haben diese enorme Verantwortung gegenüber den Kindern gespürt": Italien aus Angst vor nächstem Debakel in WM-Playoffs gewaltig unter Druck

Vor dem Spiel hatte ein Foto über einem Artikel des Corriere dello Sportnochmals verdeutlicht, welcher Druck auf Italien lastet. Darauf waren jugendliche Fans und Kinder mittels Künstlicher Intelligenz zu sehen, um aufzuzeigen, dass sie ihr Land noch nie bei einer Weltmeisterschaft anfeuern durften. In Manuel Locatelli ging sogar ein Spieler mutmaßlich darauf ein. "Wir haben diese enorme Verantwortung gegenüber den Kindern gespürt", sagte der Routiner von Juventus Turin.

Nun wartet die Hürde Bosnien um Altstar Edin Dzeko vom FC Schalke 04, der seine Mannschaft gegen Wales kurz vor Schluss in die Verlängerung gerettet und sich das Elfmeterkrimi später von der Bank aus angesehen hatte. "Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause spielen", sagte er und sprach ebenfalls vom enormen "Druck" auf Italien.

Jenen würden aber auch die "anderen" spüren, erklärte Nationalcoach Gennaro Gattuso. Tonali warnte indes: "Wir werden noch mindestens 90 Minuten durch das Feuer gehen müssen."