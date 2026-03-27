Nach dem mühevollen 2:0-Sieg im Playoff-Halbfinale gegen Nordirland atmet die Squadra Azzurra vorerst durch. Im Finale gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag gilt es, das dritte Debakel in Serie zu vermeiden.
"Wir haben diese enorme Verantwortung gegenüber den Kindern gespürt": Italien aus Angst vor nächstem Debakel in WM-Playoffs gewaltig unter Druck
"Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen"
"Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen, wenn du zurückdenkst an das, was Italien in den letzten Jahren passiert ist", sagte Sandro Tonali nach dem Spiel über die verpassten Teilnahmen an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022. Gleichzeitig räumte der Mittelfeldspieler von Newcastle United, der seine Mannschaft dank toller Schusstechnik in Führung gebracht hatte, ein: "Wir waren nervös und ängstlich."
Seine Mannschaft hätte sich allerdings "von allem befreit". In eine ähnliche Kerbe schlug auch Moise Kean von der AC Florenz, der zum 2:0-Endstand getroffen hatte und erklärte: "Nach meinem Tor habe ich das ganze Land auf meinen Schultern gespürt."
- AFP
Italien zum Siegen verdammt: "Mindestens 90 Minuten durchs Feuer gehen"
Vor dem Spiel hatte ein Foto über einem Artikel des Corriere dello Sportnochmals verdeutlicht, welcher Druck auf Italien lastet. Darauf waren jugendliche Fans und Kinder mittels Künstlicher Intelligenz zu sehen, um aufzuzeigen, dass sie ihr Land noch nie bei einer Weltmeisterschaft anfeuern durften. In Manuel Locatelli ging sogar ein Spieler mutmaßlich darauf ein. "Wir haben diese enorme Verantwortung gegenüber den Kindern gespürt", sagte der Routiner von Juventus Turin.
Nun wartet die Hürde Bosnien um Altstar Edin Dzeko vom FC Schalke 04, der seine Mannschaft gegen Wales kurz vor Schluss in die Verlängerung gerettet und sich das Elfmeterkrimi später von der Bank aus angesehen hatte. "Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause spielen", sagte er und sprach ebenfalls vom enormen "Druck" auf Italien.
Jenen würden aber auch die "anderen" spüren, erklärte Nationalcoach Gennaro Gattuso. Tonali warnte indes: "Wir werden noch mindestens 90 Minuten durch das Feuer gehen müssen."
Italien: Mögliche Gruppe bei der WM 2026
Gruppe B Kanada Italien/Bosnien-Herzegowina Katar Schweiz