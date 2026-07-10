"Wir haben den besten Lamine noch nicht gesehen": Spanien-Trainer Luis de la Fuente erwartet mehr von seinem Superstar

Die Rolle des Favoriten gegen Belgien wies de la Fuente, dessen Mannschaft bei der WM bislang kein Gegentor kassiert hat, nicht von sich. "Ich habe keine Angst davor, Favorit zu sein", sagte er, "aber es gibt keine Favoriten, es kann im Spiel immer etwas passieren, dass das ändert."

Nicht passieren wird, dass Spanien nicht auf das Schießen von Elfmetern vorbereitet sein wird. Nicht bei einem Strafstoß während des Spiels, nicht nach einem Unentschieden nach Verlängerung. Auch über die Qualitäten von Belgiens Torhüter Thibaut Courtois wisse man Bescheid, sagte de la Fuente: "Wir haben alle Situationen durchgespielt, das gibt uns Selbstvertrauen."