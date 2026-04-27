"Wir haben auch eine Gesamtverantwortung": VfB Stuttgart gibt Parameter für Vertragsverlängerung von Deniz Undav bekannt

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß steht im Pokalfinale gegen den FC Bayern und hat gute Aussichten auf die Qualifikation zur Champions League.

Bei einem Erreichen der Königsklasse habe man "sicherlich mehr Spielraum, das ist gar keine Frage. Wir haben aber auch Gehaltskosten, die wir stemmen müssen. Wir haben Verträge so gestaltet, dass wir ein Bundesliga-Gehalt haben, ein Europa-League-Gehalt und ein Champions-League-Gehalt", sagte Wehrle und fügte an: "Wenn wir mit den Zusatzeinnahmen in der Champions League planen, dann machen wir das mit Vernunft. Wir machen nichts Verrücktes."

Allerdings steht der VfB nach Aussagen des Vereinschefs aktuell sehr gut da: "Wir haben an Stabilität gewonnen und uns finanziell Eigenkapital aufgebaut. Wir haben bei 4 Millionen angefangen und sind Ende des letzten Geschäftsjahres schon bei über 60 Millionen gewesen. Wir hatten 2024 das höchste Ergebnis der Vereinsgeschichte. 2025 steigern wir das noch einmal."