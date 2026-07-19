Zwar habe der seit 1. Juli vereinslose und damit ablösefreie Salah dem Transfer zunächst zugestimmt. "Später, als in den Medien Meldungen erschienen, dass der Transfer abgeschlossen sei, hat sein Berater seine Provision jedoch auf 35 Prozent erhöht", erklärte Besiktas-Boss Serdal Adali bei winwin.com.

Besiktas sei es "unmöglich, einen solchen Prozentsatz zu akzeptieren. Wir glauben nicht, dass Salah von diesen Zahlen überhaupt weiß", erhob Adali schwere Vorwürfe gegen den Berater des 34-jährigen Offensivspielers.

Ende vergangener Woche hatte Foot Mercato berichtet, dass ein Wechsel Salahs zu Besiktas bevorstehe. Ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von weiteren zwei Millionen Euro waren dabei im Gespräch. Ein Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr soll schon größtenteils ausgehandelt gewesen sein.