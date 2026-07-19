Der Wechsel von Ex-Liverpool-Star Mohamed Salah zu Besiktas ist fürs Erste geplatzt. Das bestätigte der Präsident des türkischen Topklubs.
"Wir glauben nicht, dass er von diesen Zahlen überhaupt weiß": Megatransfer von Mohamed Salah platzt auf der Zielgeraden
Transfer von Mohamed Salah zu Besiktas stand schon vor dem Abschluss
Zwar habe der seit 1. Juli vereinslose und damit ablösefreie Salah dem Transfer zunächst zugestimmt. "Später, als in den Medien Meldungen erschienen, dass der Transfer abgeschlossen sei, hat sein Berater seine Provision jedoch auf 35 Prozent erhöht", erklärte Besiktas-Boss Serdal Adali bei winwin.com.
Besiktas sei es "unmöglich, einen solchen Prozentsatz zu akzeptieren. Wir glauben nicht, dass Salah von diesen Zahlen überhaupt weiß", erhob Adali schwere Vorwürfe gegen den Berater des 34-jährigen Offensivspielers.
Ende vergangener Woche hatte Foot Mercato berichtet, dass ein Wechsel Salahs zu Besiktas bevorstehe. Ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von weiteren zwei Millionen Euro waren dabei im Gespräch. Ein Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr soll schon größtenteils ausgehandelt gewesen sein.
- Getty Images
Zieht es Mohamed Salah nun doch nach Saudi-Arabien oder in die MLS?
Ob Salah bei Besiktas in den nächsten Wochen noch einmal Thema wird, ist völlig offen. Fürs Erste ist der Transfer des Ägypters nach Istanbul allerdings auf Eis gelegt.
Dass Salah den FC Liverpool nach neun Jahren diesen Sommer verlassen wird, war schon seit dem Frühjahr klar. Nach einer guten WM mit seiner Landesauswahl, mit der er erst im Achtelfinale dramatisch an Argentinien scheiterte, hatte sich Salah zuletzt konkrete Gedanken über seine Zukunft gemacht.
Neben Besiktas gibt es dem Vernehmen nach allen voran Interessenten aus Saudi-Arabien und der MLS für Salah. Mit Fenerbahce soll aber auch ein Stadtrivale von Besiktas ein Auge auf den ägyptischen Nationalspieler geworfen haben.
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