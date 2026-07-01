"Wir geben uns viel Mühe": FC Barcelona ist mit Mega-Angebot weiter hinter Top-Stürmer Julian Alvarez von Atletico Madrid her

Der FC Barcelona hat seiner Meinung nach gute Karten im Werben um Atletico Madrids Julian Alvarez, an dem auch Real Madrid dran ist. Das sagte Barca-Präsident Joan Laporta während einer Pressekonferenz am Mittwoch: "Ich habe direkt mit Atletico gesprochen. Sie wollen ihn nicht verkaufen, weil sie noch keinen Ersatz haben, aber wir haben klargemacht, dass unser Angebot weiterhin gültig ist", erklärte er.

Die Offerte über angeblich 120 Millionen Euro hatte Barca im Juni bereits für den argentinischen Weltmeister abgegeben - und hatte damit bei Atletico für viel Spott gesorgt. Neben einigen überdeutlichen Posts sagte Klubboss Miguel Angel Gil der Nachrichtenagentur EFE über Barcelona: "Sie belügen uns, die Spieler, die Medien und auch ihre eigenen Fans. Sie versuchen, allen weiszumachen, dass sie einen Transfer durchziehen können, für den sie in Wirklichkeit gar nicht gerüstet sind. Es ist nicht das erste Mal, dass Barcelona so vorgeht."

Konkret meinte er das vergebliche Werben um Nico Williams von Athletic Club, der am Ende doch bei seinem Klub blieb, weil ihm Barca keine Garantien liefern konnte, dass er auch für den Spielbetrieb registriert werden kann.