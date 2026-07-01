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Daniel Buse

"Wir geben uns viel Mühe": FC Barcelona ist mit Mega-Angebot weiter hinter Top-Stürmer Julian Alvarez von Atletico Madrid her

La Liga
FC Barcelona
Julián Álvarez
Atletico Madrid

Der FC Barcelona hat seiner Meinung nach gute Karten im Werben um Atletico Madrids Julian Alvarez, an dem auch Real Madrid dran ist. Das sagte Barca-Präsident Joan Laporta während einer Pressekonferenz am Mittwoch: "Ich habe direkt mit Atletico gesprochen. Sie wollen ihn nicht verkaufen, weil sie noch keinen Ersatz haben, aber wir haben klargemacht, dass unser Angebot weiterhin gültig ist", erklärte er. 

Die Offerte über angeblich 120 Millionen Euro hatte Barca im Juni bereits für den argentinischen Weltmeister abgegeben - und hatte damit bei Atletico für viel Spott gesorgt. Neben einigen überdeutlichen Posts sagte Klubboss Miguel Angel Gil der Nachrichtenagentur EFE über Barcelona: "Sie belügen uns, die Spieler, die Medien und auch ihre eigenen Fans. Sie versuchen, allen weiszumachen, dass sie einen Transfer durchziehen können, für den sie in Wirklichkeit gar nicht gerüstet sind. Es ist nicht das erste Mal, dass Barcelona so vorgeht." 

Konkret meinte er das vergebliche Werben um Nico Williams von Athletic Club, der am Ende doch bei seinem Klub blieb, weil ihm Barca keine Garantien liefern konnte, dass er auch für den Spielbetrieb registriert werden kann. 

  • Julian Alvarez: "Ein Wechsel ist das Beste für alle"

    Barca ist angeblich der Wunschklub von Alvarez, der zuletzt verkündet hatte, dass er Atletico trotz seines bis 2030 laufenden Vertrags nach nur einem Jahr wieder verlassen will. "Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle. Ich möchte mir meine Träume erfüllen", sagte er bei ESPN

    Vor der WM hatte sich auch Real Madrid in den Poker um den Angreifer eingeschaltet. Die Königlichen teilten per offizieller Presseerklärung mit, dass sie ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Alvarez abgegeben hätten, das aber von Atletico abgelehnt worden sei. Die Colchoneros pochen offenbar auf der festgelegten Ablösesumme in Höhe von 500 Millionen Euro - ein Betrag, den kein Klub der Welt auf den Verhandlungstisch legen wird. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    "Ich erkenne keine Logik daran, wie sie sich jetzt verhalten", meinte Laporta über die Atletico-Verantwortlichen, die wohl nicht gesprächsbereit sind. "Wir geben uns viel Mühe", beteuerte er, dass sein Verein bei Alvarez dranbleiben werde. 

    Julian Alvarez war im Sommer 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro von Manchester City zu Atletico gewechselt.

  • Die Saison 25/26 von Julian Alvarez bei Atletico Madrid:

    • Spiele: 49
    • Einsatzminuten: 3549
    • Tore: 20
    • Assists: 9