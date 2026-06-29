"Wir fühlten uns im Stich gelassen": FC Chelsea feuert Breitseite gegen Manchester Citys neuem Coach Enzo Maresca ab

Kaum hatte Manchester City Enzo Maresca offiziell als neuen Trainer verkündet, hat sich Marescas früherer Klub FC Chelsea mit einer bemerkenswerten Pressemitteilung zu Wort gemeldet.
"Der FC Chelsea ist sich bewusst, dass die Saison 2025/26 für den Verein und seine Fans sehr enttäuschend war. Ein wesentlicher Faktor waren die Turbulenzen, die durch die Veränderungen entstanden sind, zu denen der Verein in der Weihnachtszeit auf der Position des Cheftrainers gezwungen war“, begann die Erklärung. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen halten wir es für wichtig, unseren Fans zu erklären, was geschehen ist und warum unser ehemaliger Cheftrainer den Verein am 1. Januar 2026 verlassen hat.“