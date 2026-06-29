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Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki und Filippo Cataldo

"Wir fühlten uns im Stich gelassen": FC Chelsea feuert Breitseite gegen Manchester Citys neuem Coach Enzo Maresca ab

FC Chelsea
E. Maresca
Manchester City
Premier League

Enzo Maresca ist der Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City. Um das werden zu können, musste ihn Ex-Klub FC Chelsea aus dem seit Januar 2026 ruhenden Vertrag lassen. Obwohl er den Londonern eine Abfindung zahlt, trat Chelsea noch mal hinterher gegen den Italiener.

Kaum hatte Manchester City Enzo Maresca offiziell als neuen Trainer verkündet, hat sich Marescas früherer Klub FC Chelsea mit einer bemerkenswerten Pressemitteilung zu Wort gemeldet.

"Der FC Chelsea ist sich bewusst, dass die Saison 2025/26 für den Verein und seine Fans sehr enttäuschend war. Ein wesentlicher Faktor waren die Turbulenzen, die durch die Veränderungen entstanden sind, zu denen der Verein in der Weihnachtszeit auf der Position des Cheftrainers gezwungen war“, begann die Erklärung. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen halten wir es für wichtig, unseren Fans zu erklären, was geschehen ist und warum unser ehemaliger Cheftrainer den Verein am 1. Januar 2026 verlassen hat.“

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Sahen uns gezwungen, seinen Rücktritt anzunehmen": Darum ließ Chelsea Maresca im Januar gehen

    "Im Herbst letzten Jahres informierte uns unser ehemaliger Cheftrainer darüber, dass sich für ihn möglicherweise die Gelegenheit ergeben könnte, am Ende der Saison die Nachfolge von Pep Guardiola anzutreten. Es wurde klar, dass es sein starker Wunsch war, die Nachfolge von Guardiola anzutreten, und dass er sich voll und ganz dafür einsetzte, diese Chance zu nutzen, obwohl er einen langfristigen Vertrag hatte, den er nicht kündigen durfte", schrieb Chelsea.

    Und weiter: "Im Dezember 2025 trat unser Cheftrainer unerwartet und abrupt von seinem Amt zurück. Wir fühlten uns im Stich gelassen, weil seine Gedanken bereits einem anderen Verein und einer anderen Chance galten. Kein Verein will seinen Cheftrainer mitten in der Saison austauschen. Weil er seine Aufgaben nicht bis zum Saisonende erfüllen wollte, sahen wir uns gezwungen, unsere Spieler, unsere Fans und das Vereinswappen zu schützen und seinen Rücktritt anzunehmen."

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  • Ebzo Maresca zahlt Chelsea eine Abfindung

    Auch wenn die Trennung offensichtlich im Streit erfolgte, sind die finanziellen Details nun geklärt. Chelsea bestätigte, dass man sich mit City über eine Ablöse geeinigt habe. Auch der Coach selbst zahle eine Abfindung. "Angesichts der Umstände und des gegenseitigen Respekts zwischen den Vereinen haben wir eine vertrauliche Einigung mit Manchester City erzielt, die die Zahlung einer Ablösesumme beinhaltet. Auch mit dem ehemaligen Cheftrainer erzielte der Klub eine vertrauliche Einigung, wonach dieser eine Abfindung zahlen wird", erklärte der Verein.

    Maresca nutzte die sozialen Medien, um seine Sicht darzulegen, und gab zu, dass er die treibende Kraft hinter seinem Weggang war. Er sagte: "Ende Dezember 2025 traf ich die schwierige Entscheidung, Chelsea zu verlassen. Die Entscheidung traf ich allein. Mein Rücktritt bei Chelsea ebnete mir den Weg zu Manchester City, einem Verein, den ich gut kannte. Ich bin glücklich, nun bei Manchester City zu sein.

    Ich weiß, dass mein Weggang mitten in der Saison für den Verein eine Belastung war, und ich entschuldige mich dafür. Das war weder meine Absicht noch mein Wunsch. Alle bei Chelsea haben mich fair behandelt, und gemeinsam haben wir viel erreicht und Erinnerungen gesammelt, die ich immer bewahren werde. Ich danke dem Verein, den Eigentümern und den Fans für diese Chance.“


  • Xabi alonsoGetty Images

    "Profi von höchster Integrität": FC Chelsea lobt Xabi Alonso

    In einem letzten Seitenhieb gegen Maresca lobte der Verein den Charakter des neuen Trainers Xabi Alonso: "Mit Blick auf die nächste Saison haben wir in Xabi Alonso einen Trainer, der über ein außergewöhnliches Fußballverständnis verfügt und ein Profi von höchster Integrität ist. Er besitzt alle Eigenschaften, um den Erfolg zu erzielen, den die Fans des Vereins verdienen und erwarten."

    Maresca hinterlässt in London ein zwiespältiges Erbe: Er führte die Mannschaft zum Sieg in der Conference League und bei der Klub-Weltmeisterschaft, doch sein Weggang mitten in der Saison hat verbrannte Erde hinterlassen. Nun steht er vor der gewaltigen Aufgabe, Guardiola zu ersetzen – einen Trainer, der eine Ära der Dominanz für die Cityzens geprägt hat.