"Wir fühlten uns im Stich gelassen": FC Chelsea feuert Breitseite gegen Manchester Citys neuem Coach Enzo Maresca ab

Auch wenn die Trennung offensichtlich im Streit erfolgte, sind die finanziellen Details nun geklärt. Chelsea bestätigte, dass man sich mit City über eine Ablöse geeinigt habe. Auch der Coach selbst zahle eine Abfindung. "Angesichts der Umstände und des gegenseitigen Respekts zwischen den Vereinen haben wir eine vertrauliche Einigung mit Manchester City erzielt, die die Zahlung einer Ablösesumme beinhaltet. Auch mit dem ehemaligen Cheftrainer erzielte der Klub eine vertrauliche Einigung, wonach dieser eine Abfindung zahlen wird", erklärte der Verein.

Maresca nutzte die sozialen Medien, um seine Sicht darzulegen, und gab zu, dass er die treibende Kraft hinter seinem Weggang war. Er sagte: "Ende Dezember 2025 traf ich die schwierige Entscheidung, Chelsea zu verlassen. Die Entscheidung traf ich allein. Mein Rücktritt bei Chelsea ebnete mir den Weg zu Manchester City, einem Verein, den ich gut kannte. Ich bin glücklich, nun bei Manchester City zu sein.

Ich weiß, dass mein Weggang mitten in der Saison für den Verein eine Belastung war, und ich entschuldige mich dafür. Das war weder meine Absicht noch mein Wunsch. Alle bei Chelsea haben mich fair behandelt, und gemeinsam haben wir viel erreicht und Erinnerungen gesammelt, die ich immer bewahren werde. Ich danke dem Verein, den Eigentümern und den Fans für diese Chance.“



