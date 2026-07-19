Für Ex-Nationalspieler Thomas Müller sind Erfolge deutscher Nachwuchsmannschaften "auf Pump" gekauft. Die EM-Finals mit der U19 oder U21 bilden laut Müller nicht die Realität ab. "Mir kommt es so vor, dass die individuelle Entwicklung weniger wichtig ist als der mannschaftliche Erfolg", meinte Müller bei MagentaTV. So werde mehr Wert auf Taktik und Disziplin gelegt.
"Wir erkaufen das mit Spielern, die älter sind": Thomas Müller äußert heftige Kritik an Erfolgen des DFB-Nachwuchs'
"Ich habe das Gefühl, wir erkaufen das mit Spielern, die älter sind und als Mannschaft gut funktionieren. Wir lassen nicht den Spieler spielen, in dem wir mehr Potenzial sehen", ergänzte der 36-Jährige vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien in den USA.
Neben Müller stand Jürgen Klopp, zukünftiger Bundestrainer, und versuchte, seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Man müsse, sagte Klopp, den Fußball der Gegenwart und der Zukunft sehen. Für die Zukunft gebe es nur einen Weg: "Wir müssen Kinder zum Sport und zum Fußball bringen", sagte er, warnte darüber hinaus aber vor zu einfachen Schlüssen: "Wir kreieren hier nur Schlagzeilen, aber nichts davon trifft den Kern."
Müller: Erfolge im DFB-Nachwuchs "auf Pump gekauft"
In der Gegenwart, um die er sich bald kümmern wird, gelte es "einen Weg für das Talent zu finden, das wir haben, und das nicht so schlecht ist", ergänzte Klopp: "Es ist Talent da, aber wir müssen eine Erwartungshaltung kreieren, mit der die Spieler umgehen können." Da stimmte Müller, Weltmeister von 2014, zu: "Das ist für mich ein entscheidendes Thema."
Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada überbieten sich die Experten mit ihren Meinungen, wie der deutsche Fußball den Anschluss an die Weltspitze finden kann. Jürgen Klopp gilt als Nachfolger des gescheiterten Bundestrainers Julian Nagelsmann als Hoffnungsträger des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".