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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

"Wir dürfen keine dummen Entscheidungen treffen. Sie müssen perfekt sein": Können diese zwei Wunschspieler den FC Barcelona wieder zu Anwärtern auf den Champions League Titel machen?

Analysis
Barcelona
Julián Álvarez
A. Bastoni
La Liga
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Barcelona - Celta Vigo

Dem FC Barcelona ist die spanische Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Allerdings ist das große Ziel des Klubs die Champions League. Damit es nächste Saison mit dem Titel klappen kann, muss der Kader verstärkt werden. Doch Barca hat nachwievor wenig Geld. Wie soll das also alles funktionieren?

Den Champions-League-Titel zu gewinnen ist jedoch noch schwieriger, und die Sehnsucht nach der europäischen Krone bleibt für Barça sowohl Traum als auch Obsession. Deshalb traf das diesjährige Viertelfinal-Aus besonders hart. Die Blaugrana waren überzeugt, diesmal weiterzukommen als im Vorjahr, als sie das Halbfinale erreichten, doch sie scheiterten erneut – und hatten sich das selbst zuzuschreiben: In beiden Partien des 2:3-Gesamtpleites gegen Atlético Madrid kassierten sie jeweils einen Platzverweis.

Trainer Flick betont jedoch, dass der Klub nur noch einen kleinen Schritt von der Beendigung der elfjährigen Trockenphase in der Königsklasse entfernt ist. „Die Mannschaft ist jung und hat großes Entwicklungspotenzial“, sagte der Deutsche. „Unsere Struktur stimmt, doch in der Transferperiode müssen wir perfekt arbeiten und jede Entscheidung treffen, als ginge es um alles oder nichts.“

Tatsächlich verfügt der Klub diesen Sommer über frisches Transfergeld, das jedoch gezielt investiert werden muss. Gemeinsam mit Sportdirektor Deco verfolgt Flick nach eigenen Angaben „sehr klare Vorstellungen“, wie der Kader auf die nächste Ebene gehoben werden kann. Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass dabei vor allem zwei Namen im Fokus stehen: Julian Álvarez und Alessandro Bastoni.

Doch ist es sinnvoll, den Großteil des Transferetats in zwei Spieler zu stecken? Und steht Barça finanziell stabil genug da, um beide tatsächlich zu verpflichten?

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    Trotz der berechtigten Kritik an Flicks hochstehender Abwehrlinie wird deutlich: Barcelona fehlt im Abwehrzentrum Qualität. Pau Cubarsi ist zwar noch ein Rohdiamant, doch was der 19-Jährige auf höchstem Niveau zeigt, ist außergewöhnlich – vor allem, seit Inigo Martinez im vergangenen Sommer nach Saudi-Arabien wechselte und kein erfahrener, autoritärer Innenverteidiger mehr an seiner Seite steht.

    Ronald Araujo ist zwar Barcas Kapitän, wirkt aber eher belastend als führend. Das vielseitige Duo Éric García und Gerard Martín ist zwar solide, genügt jedoch nicht den Ansprüchen eines Champions-League-Aspiranten.

    Andreas Christensen wird den Klub wohl verlassen, sobald sein Vertrag im Sommer endet; sein wichtigster „Verdienst“ in Blaugrana war eine Langzeitverletzung, die den klammen Katalanen erst den Transfer von Dani Olmo ermöglichte.

    Die Verpflichtung eines weltklasse linken Innenverteidigers ist daher für Barça unerlässlich – und man kann durchaus argumentieren, dass Bastoni der Beste auf seiner Position ist.

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen

    Dieses Argument ließ sich vor der aktuellen Saison noch leichter vertreten, denn für den Inter-Verteidiger entwickelte sich diese Spielzeit zum Albtraum.

    Bastoni geriet in Italien zum öffentlichen Feind Nummer eins, weil er im Februar beim Serie-A-Heimsieg gegen Juventus im San Siro eine schändliche Schwalbe setzte und nach der daraus resultierenden Roten Karte für Pierre Kalulu sogar noch jubelte. Eine Strafe für dieses theatralische Verhalten blieb aus, doch das Karma holte ihn weniger als einen Monat später ein: Im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina sah Bastoni Rot und kostete sein Land damit den Platz bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Nordamerika.

    Der allgemeine Tenor lautet daher: Bastoni braucht so schnell wie möglich einen Tapetenwechsel. Für Barça kommt es zudem gelegen, dass Inter – selbst von Finanzsorgen geplagt – den 27-Jährigen verkaufen will.

    Zwar bestehen Zweifel, ob Bastoni in einer Viererkette funktioniert, da seine Stärken eher in der Freiheit einer Dreierkette liegen, doch Interessenten werden dennoch nicht fehlen: Liverpool zählt zu den Clubs, die mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht werden.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Erhält Inter Mailand vom FC Barcelona neben einer Ablöse noch einen Spieler für Bastoni?

    Laut „Mundo Deportivosteht Bastoni vor einem Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona und hat sich bereits bereit erklärt, sein Gehalt an die Budgetbeschränkungen des Vereins anzupassen.

    Inter fordert zwar rund 70 Millionen Euro, zeigt sich aber offen für ein Paket aus Spieler plus Bargeld. Für Barça wäre das ideal, denn der Tabellenführer der Serie A könnte Hector Fort sofort entgegennehmen, sobald der junge Rechtsverteidiger von seiner einjährigen Leihe bei Elche zurückkehrt.

    Auch der schwedische Flügelspieler Roony Bardghji und der ungarische Torhüter Aron Yaakobishvili könnten als Gegenleistung in einen Tausch einfließen. Der mögliche Transfer von Alvarez ist indes eine ganz andere Angelegenheit.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Bevorzugt Julian Alvarez andere Klubs als den FC Barcelona?

    Genau wie im Fall von Bastoni ist die katalanische Presse überzeugt, dass Alvarez Barcelona in diesem Sommer anderen Zielen vorzieht – und das erscheint plausibel. Der Atlético-Stürmer hat bislang nichts unternommen, um die Gerüchte über einen Wechsel zu einem der größten Rivalen seines Vereins zu zerstreuen.

    „Ich sehe, was die Leute in den sozialen Medien sagen, und in Spanien wird viel über mich und Barcelona gesprochen“, sagte Alvarez im November zu L’Equipe. „Im Moment konzentriere ich mich auf Atlético, und wir werden die Situation am Ende der Saison neu bewerten.“

    Zudem hat Atlético Barcelona kürzlich aus der Champions League geworfen und steht nur noch drei Siege vom ersten Europapokalsieg entfernt – ein Erfolg, der Alvarez’ Wechselwillen bremsen könnte. Selbst wenn der Stürmer gehen wollte: Würde Atlético ihn ziehen lassen? Gerade zu Barça? Und für eine Ablösesumme, die in Katalonien stemmbar ist?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Der ideale Lewandowski-Ersatz

    Atletico zahlte 2024 stolze 95 Millionen Euro (82 Millionen Pfund/111 Millionen Dollar) für die Verpflichtung von Alvarez von Manchester City, und da sein Vertrag noch sechs Jahre läuft, ist eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe für den Verein undenkbar. In einer Fußballwelt, in der erstklassige Nummer-9-Stürmer zur Mangelware geworden sind, hat Alvarez in den vergangenen zwei Jahren sogar noch an Wert gewonnen – weshalb auch Paris Saint-Germain, Arsenal und Chelsea ihr Interesse am Weltmeister bekundet haben.

    Der schnelle, starke und bewegliche Mittelstürmer glänzt mit dynamischem Spielstil, einem donnernden Schuss bei Standards und nachgewiesenen Erfolgen auf den größten Bühnen des Fußballs. Aus Barcas Sicht gibt es derzeit keinen besseren Ersatz für Robert Lewandowski.

    Die Frage ist daher nicht, ob Alvarez eine gute Verstärkung für die Blaugrana wäre, sondern wie weit der Klub im Falle eines Bietergefechts um den 26-Jährigen zu gehen bereit ist.

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    Barça kommt seinem Ziel, die Finanzen in Ordnung zu bringen, immer näher. La-Liga-Präsident Javier Tebas bestätigte, dass der Klub „auf dem richtigen Weg“ sei, die 1:1-Finanzregel zu erfüllen. Diese Vorschrift erlaubt es Vereinen, 100 Prozent der durch Verkäufe oder Gehaltsersparnisse generierten Einnahmen in neue Spieler zu investieren, sofern sie unter der Gehaltsobergrenze bleiben.

    Schatzmeister Ferran Olive bestätigte jüngst, dass Barcelona lediglich noch 10 bis 12 Millionen Euro von diesem Ziel entfernt ist und somit „in der Lage ist, diesen Sommer einen Top-Stürmer zu verpflichten. Ich kann sogar sagen, dass der Verein aktiv danach sucht.“

    Priorität hat weiterhin Lautaro Martínez, doch auch Atlético-Teamkollege Alexander Sorloth gilt als Option, da er deutlich günstiger zu haben wäre.

    Dennoch sollen laut Medien nur rund 130 Mio. € (113 Mio. £/153 Mio. $) für Transfers zur Verfügung stehen, weshalb der Klub von einer festen Verpflichtung von Marcus Rashford (Manchester United) für 30 Mio. € (26 Mio. £/35 Mio. $) Abstand genommen hat – noch vor wenigen Monaten galt dieser Deal als sicher. Stattdessen lotet Barça jüngere, preiswertere Optionen wie Victor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili und Andreas Schjelderup aus.

    Die ablösefreien Abgänge von Robert Lewandowski und Andreas Christensen sowie – idealerweise – der von Kapitän Marc-André ter Stegen würden zusätzlichen Spielraum bei den Gehaltskosten schaffen. Dennoch muss Barça durch Verkäufe noch eine beträchtliche Summe einnehmen, will es sowohl Bastoni als auch Alvarez verpflichten. Glücklicherweise verfügen die Blaugrana über wertvolle, aber entbehrliche Spieler wie Ferran Torres, Marc Casado und möglicherweise sogar Alejandro Balde, während Gerüchte über einen günstigen Wechsel von Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen kursieren.

    Torres überzeugte als Neuner nicht und weckt Interesse in England und Italien, Casado ist im gut besetzten Mittelfeld überzählig, während Baldes Form in dieser Saison schwankte – sein Abgang ebenso wie der von Casado würde einen Teil des benötigten Reingewinns einbringen.

    In La Liga bleibt also viel zu tun, denn beim Kauf und vor allem bei der Registrierung neuer Spieler ist nichts sicher. Die einzige Gewissheit ist die Ungewissheit.

    Trainer Flick agiert daher zurecht vorsichtig, denn Spielraum – oder besser: Fehlermargen – existiert kaum. Unter dem Strich bleibt das Doppel-Transferziel Bastoni/Alvarez zwar anspruchsvoll, aber machbar. Gelingt es, wäre es unter den gegebenen Umständen ein nahezu perfektes Transferfenster für Barça.

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