Den Champions-League-Titel zu gewinnen ist jedoch noch schwieriger, und die Sehnsucht nach der europäischen Krone bleibt für Barça sowohl Traum als auch Obsession. Deshalb traf das diesjährige Viertelfinal-Aus besonders hart. Die Blaugrana waren überzeugt, diesmal weiterzukommen als im Vorjahr, als sie das Halbfinale erreichten, doch sie scheiterten erneut – und hatten sich das selbst zuzuschreiben: In beiden Partien des 2:3-Gesamtpleites gegen Atlético Madrid kassierten sie jeweils einen Platzverweis.

Trainer Flick betont jedoch, dass der Klub nur noch einen kleinen Schritt von der Beendigung der elfjährigen Trockenphase in der Königsklasse entfernt ist. „Die Mannschaft ist jung und hat großes Entwicklungspotenzial“, sagte der Deutsche. „Unsere Struktur stimmt, doch in der Transferperiode müssen wir perfekt arbeiten und jede Entscheidung treffen, als ginge es um alles oder nichts.“

Tatsächlich verfügt der Klub diesen Sommer über frisches Transfergeld, das jedoch gezielt investiert werden muss. Gemeinsam mit Sportdirektor Deco verfolgt Flick nach eigenen Angaben „sehr klare Vorstellungen“, wie der Kader auf die nächste Ebene gehoben werden kann. Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass dabei vor allem zwei Namen im Fokus stehen: Julian Álvarez und Alessandro Bastoni.

Doch ist es sinnvoll, den Großteil des Transferetats in zwei Spieler zu stecken? Und steht Barça finanziell stabil genug da, um beide tatsächlich zu verpflichten?