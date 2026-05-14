Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Florentino PerezGetty
Marko Brkic

"Wir dachten, dass wir es mit dem Wechsel lösen können": Real Madrids Florentino Perez bricht Schweigen zu Aus von Xabi Alonso - und spricht über Gerüchte über Jose Mourinho

La Liga
X. Alonso
Real Madrid

Im Folgeinterview nach seiner denkwürdigen PK spricht Real-Präsident Perez über die Trennung von Alonso, aber auch über die Mourinho-Gerüchte.

Obwohl die Amtszeit von Xabi Alonso bei Real Madrid bereits nach einem halben Jahr im Januar wieder endete, bereut Präsident Florentino Perez die Verpflichtung des Basken nicht. 

  • "Es war kein Fehler, ihn zu verpflichten. Wir hatten keine Vorbereitung. Wenn du immer Mittwoch und Sonntag spielst und keine Vorbereitung absolvierst, baust du körperlich ab. Wir hatten 28 Verletzungen. Wir dachten, dass wir es mit dem Wechsel lösen können, aber das hielt nur kurz an und danach sind sie wieder eingebrochen", sagte Perez nur Tage nach seiner denkwürdigen Pressekonferenz nun im Interview mit dem spanischen Fernsehsender LA SEXTA.

    Real hatte Alonso nach dem Double-Sieg mit Bayer Leverkusen im Sommer 2025 geholt, sich dann aber mitten in der Saison 2025/26 wieder von ihm getrennt, nachdem man in der Supercopa gegen den Erzrivalen FC Barcelona verloren hatte und auch in der Liga nur Zweiter hinter den Katalanen war. Ein weiteres Problem stellte die angespannte Beziehung zu den Stars der Blancos, allen voran Vinicius Junior, dar. Übernommen hatte er bereits zur Klub-WM.

    • Werbung
  • Mourinho PerezGetty Images

    Florentino Perez äußert sich zu den Mourinho-Gerüchten

    Als Nachfolger von Alonso übernahm schließlich Alvaro Arbeloa, doch auch unter ihm gelang Real keine nachhaltige Stabilisierung. Bereits in seinem Debütspiel setzte es in der Copa del Rey eine Blamage gegen den Zweitligisten Albacete. In der Liga wuchs der Rückstand auf den mittlerweile frisch gekrönten Meister FC Barcelona von Woche zu Woche an. In der Champions League scheiterte man zudem im Viertelfinale am FC Bayern München. Dass Arbeloa über den Sommer hinaus nicht Trainer der Blancos bleiben wird, gilt daher als offenes Geheimnis.

    Als Favorit auf die Nachfolge wird vor allem Jose Mourinho gehandelt, laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri ist ein Wechsel gar schon in trockenen Tüchern. Der Portugiese hatte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert und ist aktuell bei Benfica Lissabon tätig.

    Zu den Gerüchten rund um Mourinho wollte sich Perez jedoch nicht in die Karten schauen lassen: "Das stimmt nicht. Ob ich Mourinho mag? Ich mag alle Trainer. Er war bei uns und hat unser Leistungsniveau gesteigert. Und danach haben wir diese sechs Europapokale in zehn Jahren gewonnen", erklärte der 79-Jährige.

    "Ich erhalte viele Nachrichten. Manche raten mir, Mourinho einzustellen, und andere sagen mir, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon", verriet Perez und stellte nochmal klar, dass entgegen anderslautender Berichte nicht er allein über die Trainerentscheidungen bestimme.

  • LaLiga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI