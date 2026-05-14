"Wir dachten, dass wir es mit dem Wechsel lösen können": Real Madrids Florentino Perez bricht Schweigen zu Aus von Xabi Alonso - und spricht über Gerüchte über Jose Mourinho

Als Nachfolger von Alonso übernahm schließlich Alvaro Arbeloa, doch auch unter ihm gelang Real keine nachhaltige Stabilisierung. Bereits in seinem Debütspiel setzte es in der Copa del Rey eine Blamage gegen den Zweitligisten Albacete. In der Liga wuchs der Rückstand auf den mittlerweile frisch gekrönten Meister FC Barcelona von Woche zu Woche an. In der Champions League scheiterte man zudem im Viertelfinale am FC Bayern München. Dass Arbeloa über den Sommer hinaus nicht Trainer der Blancos bleiben wird, gilt daher als offenes Geheimnis.

Als Favorit auf die Nachfolge wird vor allem Jose Mourinho gehandelt, laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri ist ein Wechsel gar schon in trockenen Tüchern. Der Portugiese hatte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert und ist aktuell bei Benfica Lissabon tätig.

Zu den Gerüchten rund um Mourinho wollte sich Perez jedoch nicht in die Karten schauen lassen: "Das stimmt nicht. Ob ich Mourinho mag? Ich mag alle Trainer. Er war bei uns und hat unser Leistungsniveau gesteigert. Und danach haben wir diese sechs Europapokale in zehn Jahren gewonnen", erklärte der 79-Jährige.

"Ich erhalte viele Nachrichten. Manche raten mir, Mourinho einzustellen, und andere sagen mir, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon", verriet Perez und stellte nochmal klar, dass entgegen anderslautender Berichte nicht er allein über die Trainerentscheidungen bestimme.