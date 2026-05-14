Obwohl die Amtszeit von Xabi Alonso bei Real Madrid bereits nach einem halben Jahr im Januar wieder endete, bereut Präsident Florentino Perez die Verpflichtung des Basken nicht.
"Wir dachten, dass wir es mit dem Wechsel lösen können": Real Madrids Florentino Perez bricht Schweigen zu Aus von Xabi Alonso - und spricht über Gerüchte über Jose Mourinho
"Es war kein Fehler, ihn zu verpflichten. Wir hatten keine Vorbereitung. Wenn du immer Mittwoch und Sonntag spielst und keine Vorbereitung absolvierst, baust du körperlich ab. Wir hatten 28 Verletzungen. Wir dachten, dass wir es mit dem Wechsel lösen können, aber das hielt nur kurz an und danach sind sie wieder eingebrochen", sagte Perez nur Tage nach seiner denkwürdigen Pressekonferenz nun im Interview mit dem spanischen Fernsehsender LA SEXTA.
Real hatte Alonso nach dem Double-Sieg mit Bayer Leverkusen im Sommer 2025 geholt, sich dann aber mitten in der Saison 2025/26 wieder von ihm getrennt, nachdem man in der Supercopa gegen den Erzrivalen FC Barcelona verloren hatte und auch in der Liga nur Zweiter hinter den Katalanen war. Ein weiteres Problem stellte die angespannte Beziehung zu den Stars der Blancos, allen voran Vinicius Junior, dar. Übernommen hatte er bereits zur Klub-WM.
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Florentino Perez äußert sich zu den Mourinho-Gerüchten
Als Nachfolger von Alonso übernahm schließlich Alvaro Arbeloa, doch auch unter ihm gelang Real keine nachhaltige Stabilisierung. Bereits in seinem Debütspiel setzte es in der Copa del Rey eine Blamage gegen den Zweitligisten Albacete. In der Liga wuchs der Rückstand auf den mittlerweile frisch gekrönten Meister FC Barcelona von Woche zu Woche an. In der Champions League scheiterte man zudem im Viertelfinale am FC Bayern München. Dass Arbeloa über den Sommer hinaus nicht Trainer der Blancos bleiben wird, gilt daher als offenes Geheimnis.
Als Favorit auf die Nachfolge wird vor allem Jose Mourinho gehandelt, laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri ist ein Wechsel gar schon in trockenen Tüchern. Der Portugiese hatte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert und ist aktuell bei Benfica Lissabon tätig.
Zu den Gerüchten rund um Mourinho wollte sich Perez jedoch nicht in die Karten schauen lassen: "Das stimmt nicht. Ob ich Mourinho mag? Ich mag alle Trainer. Er war bei uns und hat unser Leistungsniveau gesteigert. Und danach haben wir diese sechs Europapokale in zehn Jahren gewonnen", erklärte der 79-Jährige.
"Ich erhalte viele Nachrichten. Manche raten mir, Mourinho einzustellen, und andere sagen mir, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon", verriet Perez und stellte nochmal klar, dass entgegen anderslautender Berichte nicht er allein über die Trainerentscheidungen bestimme.
LaLiga: Die aktuelle Tabelle im Überblick
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastian 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".