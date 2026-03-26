"Wir brauchen Hilfe": Diesen Bundesligastar würde Darts-Superstar Luke Littler am liebsten bei seinem Lieblingsklub Manchester United sehen

“Komm zu United! Wir brauchen Hilfe”, sagte Littler. Eine Begründung nannte der Darts-Doppelweltmeister auch: “Casemiro verlässt uns”.

In der Tat wird der Vertrag des 34-Jährigen bei Manchester United nicht mehr verlängert und Stiller ist wie der Brasilianer ein defensiver Mittelfeldspieler.

Doch wo Casemiro seine Stärken eher als Abräumer und Weltklasse-Zeikämpfer hat, ist Stiller eher ein tiefspielender Spielmacher und Passgeber. Ob der Spieler des VfB Stuttgart, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur wegen der Verletzung von Aleksandar Pavlovicnachnominiert wurde für die anstehenden Länderspiele, also wirklich das Zeug hat, bei United auf die Legende Casemiro zu folgen? Zumindest, sollte United einen positionsgetreuen Nachfolger suchen?