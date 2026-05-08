Trainingszoff, Schädel-Hirn-Trauma, Mega-Strafe und Aurelien Tchouameni und Federico Valverde mittendrin. Die vergangenen Tage bei Real Madrid waren mehr als turbulent, wobei sich der Franzose nun in einem öffentlichen Post für sein Verhalten entschuldigt hat.
"Wir bleiben eine Familie!" Star von Real Madrid will die Wogen nach Eklat im Training glätten und entschuldigt sich
Schädel-Hirn-Trauma bei Valverde diagnostiziert
"Was diese Woche im Training passiert ist, ist inakzeptabel - ich sage das in Anbetracht des Vorbilds, das wir jungen Menschen geben sollen, sei es im Fußball oder in der Schule. Egal, wer Recht oder Unrecht hat, wir sollten immer nach der besonnensten Lösung suchen, um einen Konflikt beizulegen", schrieb Tchouameni in seinem Post.
Valverde landete infolge eines Streits mit dem 26-Jährigen gar mit einer Platzwunde im Krankenhaus und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete am Donnerstagabend, dass bei dem Uruguayer ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung. Damit wird Valverde den Clasico definitiv verpassen.
"Solche Vorfälle, auch wenn sie in jeder Umkleidekabine vorkommen können, sind Real Madrid nicht würdig. Zumal Real Madrid der meistdiskutierte Verein der Welt ist", so Tchouameni weiter. "Es ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, wer was getan hat, wer was gesagt hat oder wer Recht oder Unrecht hatte. Ich nehme die Sanktion des Vereins zur Kenntnis und akzeptiere sie."
Tchouameni und Valverde kassieren Mega-Geldstrafe
Sowohl Tchouameni als auch Valverde wurden nach einer internen Anhörung jeweils mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt, wie die Königlichen am Freitag in einem offiziellen Statement mitteilten. Die Disziplinarverfahren seien damit abgeschlossen.
Auslöser des Konflikts soll gewesen sein, dass sich Valverde zu Beginn einer Trainingseinheit geweigert habe, Tchouameni die Hand zu geben. Die feindliche Stimmung zwischen dem Uruguayer und Franzosen habe sich dem Bericht zufolge während des Trainings hochgeschaukelt, schließlich soll Valverde in der Kabine - unbeabsichtigt und nicht ausgelöst durch einen Schlag seines Teamkollegen - eine Prellung samt Platzwunde erlitten haben. Mehrere Teammitglieder mussten zum Schlichten eingreifen. In der Kabine wurde laut Marca anschließend eine Krisensitzung abgehalten.
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"Hat mich nicht geschlagen!" Valverde nimmt Tchouameni in Schutz
Am späten Donnerstagabend äußerte sich bereits Valverde selbst via Social Media: "Gestern kam es während einer Trainingseinheit zu einem Zwischenfall mit einem Teamkollegen. In einer Mannschaft können solche Dinge vorkommen und werden in der Regel intern geklärt, ohne dass sie an die Öffentlichkeit gelangen. Offensichtlich steckt jemand dahinter, der solch eine Geschichte schnell verbreitet. Und in einer titellosen Saison wird alles aufgebauscht", schrieb er.
"Heute ist es zu einer weiteren Meinungsverschiedenheit gekommen. Während des Streits bin ich gegen einen Tisch gestoßen, wodurch ich mir eine kleine Schnittwunde an der Stirn zugezogen habe, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderlich gemacht hat. Zu keinem Zeitpunkt hat mich mein Teamkollege geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen", stellte der Uruguayer klar. "Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, denn diese Situation bei Real tut mir weh, dieser Moment, den wir gerade durchleben, tut mir weh", so Valverde.
"Unsere Ziele immer über alles andere stellen!" Tchouameni einsichtig
"Ich möchte mich vor allem für das Bild entschuldigen, das wir vom Verein vermittelt haben. Ich weiß, dass die Fans, der Staff, meine Teamkollegen, das Management – einfach alle – zutiefst enttäuscht darüber sind, wie diese Saison verlaufen ist. Aber Frustration kann nicht alles entschuldigen", schrieb Tchouameni abschließend. "Wir bleiben eine Familie – auch wenn es manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt –, aber wir müssen unsere Ziele immer über alles andere stellen. Ich habe mich bei der Mannschaft entschuldigt, und ich möchte mich auch bei allen Madridistas entschuldigen."