"Wir bleiben eine Familie!" Star von Real Madrid will die Wogen nach Eklat im Training glätten und entschuldigt sich

"Was diese Woche im Training passiert ist, ist inakzeptabel - ich sage das in Anbetracht des Vorbilds, das wir jungen Menschen geben sollen, sei es im Fußball oder in der Schule. Egal, wer Recht oder Unrecht hat, wir sollten immer nach der besonnensten Lösung suchen, um einen Konflikt beizulegen", schrieb Tchouameni in seinem Post.

Valverde landete infolge eines Streits mit dem 26-Jährigen gar mit einer Platzwunde im Krankenhaus und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete am Donnerstagabend, dass bei dem Uruguayer ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung. Damit wird Valverde den Clasico definitiv verpassen.

"Solche Vorfälle, auch wenn sie in jeder Umkleidekabine vorkommen können, sind Real Madrid nicht würdig. Zumal Real Madrid der meistdiskutierte Verein der Welt ist", so Tchouameni weiter. "Es ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, wer was getan hat, wer was gesagt hat oder wer Recht oder Unrecht hatte. Ich nehme die Sanktion des Vereins zur Kenntnis und akzeptiere sie."