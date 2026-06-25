Nach der Bestätigung von Mourinhos Ernennung meldete die spanische Presse, der 63-Jährige plane umfassende Veränderungen, darunter den Verkauf von bis zu sechs namhaften Spielern.

Im Gespräch mit Akinfenwa im "Beast Mode On"-Podcast nutzte Mourinho die Gelegenheit, auf diese Spekulationen einzugehen, und sagte: "Wir sollten eigentlich nicht über Real Madrid sprechen, aber ich möchte kurz auf einen kleinen Punkt eingehen. Ich habe ein paar Dinge gelesen, in denen Leute sagten: 'Jose Mourinho kommt hierher und wird einige der Topspieler entlassen, mit denen es angeblich während der Saison Probleme gab.' Nein! Ich will diese Spieler! Ich will die besten Spieler. Jetzt muss ich einen Weg finden, eine Mannschaft aufzustellen und keine Probleme zu haben, wie sie – ich weiß es nicht, ich lese das nur – in früheren Spielzeiten hatten. Wenn man Probleme mit nicht besonders guten Spielern hat, ist das ein RIESIGES Problem. Die großen Spieler sind eben die großen Spieler."

Mourinho übernimmt bei Real Madrid einen Kader voller Stars und hat ihn mit Neuzugängen wie Marc Cucurella, Bernardo Silva und Ibrahima Konate weiter verstärkt.