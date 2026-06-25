"Willst Du die Wahrheit wissen?", fragt Mourinho Podcast-Host Adebayo Akinfenwa, "ich hoffe, dass die Spieler von Real Madrid alle früh ausscheiden bei der WM, damit sie so früh wie möglich bei der Saison-Vorbereitung dabei sein können", sagte Mourinho lachend. Ein Scherz, doch durchaus mit einem ernsten Kern.
Schließlich wird Mourinho am 13. Juli - und somit mitten während der laufenden WM das Training bei Real Madrid aufnehmen. Je länger die Stars im Turnier verbleiben, desto später stoßen sie zu Real. Im Normalfall bekommen die Spieler nach ihrem letzten WM-Spiel drei Wochen frei. Sollte also ein Real-Star das Finale am 19. Juli erreichen, wäre er erst vier Wochen nach dem Trainingsauftakt zurück bei Real.