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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL
Stephen Darwin und Filippo Cataldo

"Willst du die Wahrheit hören?" Jose Mourinho wünscht sich frühes WM-Aus von Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Vinicius Junior

José Mourinho
Real Madrid
La Liga

Jose Mourinho hat wieder das Sagen bei Real Madrid. Im Podcast "Beast Mode On", das wie GOAL und SPOX zu FootballCo gehört, verrät der Trainer-Guru offen, welche Real-Stars bei ihm auf der Kippe stehen, welchem Spieler er am meisten den WM-Titel wünschen würde und wieso er sich - zumindest im Scherz - ein frühes WM-Aus der Real-Stars wünscht.

"Willst Du die Wahrheit wissen?", fragt Mourinho Podcast-Host Adebayo Akinfenwa, "ich hoffe, dass die Spieler von Real Madrid alle früh ausscheiden bei der WM, damit sie so früh wie möglich bei der Saison-Vorbereitung dabei sein können", sagte Mourinho lachend. Ein Scherz, doch durchaus mit einem ernsten Kern.

Schließlich wird Mourinho am 13. Juli - und somit mitten während der laufenden WM das Training bei Real Madrid aufnehmen. Je länger die Stars im Turnier verbleiben, desto später stoßen sie zu Real. Im Normalfall bekommen die Spieler nach ihrem letzten WM-Spiel drei Wochen frei. Sollte also ein Real-Star das Finale am 19. Juli erreichen, wäre er erst vier Wochen nach dem Trainingsauftakt zurück bei Real.


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    Nach der Bestätigung von Mourinhos Ernennung meldete die spanische Presse, der 63-Jährige plane umfassende Veränderungen, darunter den Verkauf von bis zu sechs namhaften Spielern.

    Im Gespräch mit Akinfenwa im "Beast Mode On"-Podcast nutzte Mourinho die Gelegenheit, auf diese Spekulationen einzugehen, und sagte: "Wir sollten eigentlich nicht über Real Madrid sprechen, aber ich möchte kurz auf einen kleinen Punkt eingehen. Ich habe ein paar Dinge gelesen, in denen Leute sagten: 'Jose Mourinho kommt hierher und wird einige der Topspieler entlassen, mit denen es angeblich während der Saison Probleme gab.' Nein! Ich will diese Spieler! Ich will die besten Spieler. Jetzt muss ich einen Weg finden, eine Mannschaft aufzustellen und keine Probleme zu haben, wie sie – ich weiß es nicht, ich lese das nur – in früheren Spielzeiten hatten. Wenn man Probleme mit nicht besonders guten Spielern hat, ist das ein RIESIGES Problem. Die großen Spieler sind eben die großen Spieler."

    Mourinho übernimmt bei Real Madrid einen Kader voller Stars und hat ihn mit Neuzugängen wie Marc Cucurella, Bernardo Silva und Ibrahima Konate weiter verstärkt.

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  • Schau dir die komplette Folge des "Beast Mode On"-Podcasts mit Jose Mourinho an


    Schaut euch alle Folgen des "Beast Mode On"-Podcasts auf dem offiziellen YouTube-Kanal an.

    Die Folgen stehen auch in voller Länge auf Spotify.

    José Mourinho sprach im Rahmen seiner Partnerschaft mit Coca-Cola im "Beast Mode On"-Podcast. Im Projekt "Jose vs. Mourinho" von Coca-Cola treten zwei KI-Versionen des Trainers gegeneinander an und diskutieren während der gesamten Endrunde täglich Themen rund um die Weltmeisterschaft.