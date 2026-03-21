Wiedervereinigung mit einem Ex-Trainer? Ein Rekordmeister klopft angeblich bei Real-Verteidiger Antonio Rüdiger an

Verantwortliche der Bianconeri haben demnach Kontakt zu Rüdiger aufgenommen, um die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers abzuklopfen. Dabei soll es helfen, dass Juves CEO Damien Comolli ein glänzendes Verhältnis zu Rüdiger-Berater Hasan Cetinkaya pflegt. Letzterer war auch der Drahtzieher des Wechsels von Mittelfeldspieler Edon Zhegrova zu Juventus im vergangenen Sommer.

Rüdigers Vertrag bei Real läuft im Sommer aus, er hatte in dieser Saison mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Allerdings häuften sich zuletzt die Berichte, wonach der deutsche Nationalspieler zu den Akteuren gehört, die Madrid im Sommer verlassen können.

Reals Trainer Alvaro Arbeloa hofft allerdings, dass der Routinier bleibt. Er sagte auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Derby gegen Atletico am Sonntagabend: "Ich mische mich nicht gerne in solche Angelegenheiten ein; das ist eine Sache zwischen dem Verein und dem Spieler. Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen. Vom ersten Tag an stand er dem Trainerstab zur Verfügung. Er sagte mir, dass er bis März für die harten Einsätze bereit sein würde. Die Behandlung in London hat gewirkt und er ist das Vorbild, zu dem junge Spieler aufschauen sollten."