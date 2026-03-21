Der italienische Rekordmeister Juventus prüft einen Transfer von Real Madrids Innenverteidiger Antonio Rüdiger. Dies berichtet die Turiner Sportzeitung Tuttosport.
Wiedervereinigung mit einem Ex-Trainer? Ein Rekordmeister klopft angeblich bei Real-Verteidiger Antonio Rüdiger an
Verantwortliche der Bianconeri haben demnach Kontakt zu Rüdiger aufgenommen, um die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers abzuklopfen. Dabei soll es helfen, dass Juves CEO Damien Comolli ein glänzendes Verhältnis zu Rüdiger-Berater Hasan Cetinkaya pflegt. Letzterer war auch der Drahtzieher des Wechsels von Mittelfeldspieler Edon Zhegrova zu Juventus im vergangenen Sommer.
Rüdigers Vertrag bei Real läuft im Sommer aus, er hatte in dieser Saison mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Allerdings häuften sich zuletzt die Berichte, wonach der deutsche Nationalspieler zu den Akteuren gehört, die Madrid im Sommer verlassen können.
Reals Trainer Alvaro Arbeloa hofft allerdings, dass der Routinier bleibt. Er sagte auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Derby gegen Atletico am Sonntagabend: "Ich mische mich nicht gerne in solche Angelegenheiten ein; das ist eine Sache zwischen dem Verein und dem Spieler. Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen. Vom ersten Tag an stand er dem Trainerstab zur Verfügung. Er sagte mir, dass er bis März für die harten Einsätze bereit sein würde. Die Behandlung in London hat gewirkt und er ist das Vorbild, zu dem junge Spieler aufschauen sollten."
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Antonio Rüdiger kennt Juventus-Trainer Luciano Spalletti bestens
Rüdiger gilt als begehrter Spieler. Eine Rückkehr in die Premier League soll ebenso möglich sein wie ein lukratives Engagement in Saudi-Arabien. Juventus will dem 33-Jährigen gemäß Tuttosport einen Zweijahresvertrag anbieten. Das Gehalt könnte allerdings ein Knackpunkt werden: Bei Real soll Rüdiger rund 14,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen.
Ein Wechsel zur Alten Dame bedeutete für Rüdiger auch die Wiedervereinigung mit Lucian Spalletti. Sie arbeiteten in der Saison 2016/17 zusammen bei Juves Serie-A-Rivale Roma. Vor einem Jahr sagte Rüdiger im Vorfeld des Nations-League-Spiels gegen Italien über seinen Ex-Coach: "Ich war jung, kam aus Deutschland und dachte, ich sei ein sehr guter Verteidiger. Ich habe viel von ihm gelernt. Er war ein sehr wichtiger Trainer für mich und hat das Beste aus mir herausgeholt."
Spalletti sei "ein heftiger Charakter", allerdings außerhalb des Platzes auch "wie ein Vater" für ihn gewesen, schilderte Rüdiger.
Nach einer starken Saison unter Spalletti in Rom wechselte Rüdiger für 35 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea, fünf Jahre später folgte der Schritt nach Madrid.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco