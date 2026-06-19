Wieder nur zweite Wahl? Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo angeblich kurz vor Wechsel zu Spanien-Topklub

Grimaldo war 2023 von Benfica zu Bayer gewechselt und hatte während seiner ersten Saison in Leverkusen großen Anteil daran, dass die Werkself überraschenderweise deutscher Meister wurde.

Auch in den beiden Jahren danach war der 30-jährige Spanier einer der wichtigsten Akteure der Leverkusener, die nächste Saison allerdings nicht in der Champions League vertreten sein werden. Schon während der vergangenen Spielzeiten hatte es immer wieder Wechselgerüchte um Grimaldo gegeben, dabei galten allen voran Real Madrid und der FC Barcelona als mögliche Ziele. Bei Barca hatte der Linksfuß einst bereits in der Jugend und für die zweite Mannschaft gespielt.

Aktuell weilt Grimaldo mit der spanischen Nationalelf bei der WM in Nordamerika. Auf der linken Abwehrseite erhält Cucurella den Vorzug vor dem Leverkusener, der beim 0:0 gegen Kap Verde zum Turnierauftakt 90 Minuten lang auf der Bank saß.