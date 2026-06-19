Atletico Madrid bemüht sich offenbar um Linksverteidiger Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen. Einem Bericht der spanischen Zeitung Marca zufolge soll Grimaldo bei Atletico die erste Alternative sein, nachdem Wunschspieler Marc Cucurella vom FC Chelsea zum Stadtrivalen Real Madrid wechseln wird.
Wieder nur zweite Wahl? Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo angeblich kurz vor Wechsel zu Spanien-Topklub
Grimaldo soll im Vergleich zu Cucurella nur ein Fünftel kosten
In den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche zwischen Atletico und der Grimaldo-Seite gegeben, heißt es. Der Leverkusener, der schon seit langem mit einer Rückkehr nach Spanien kokettiert, wäre deutlich günstiger als sein spanischer Nationalmannschaftskollege Cucurella.
Während Real für Letzteren rund 55 Millionen Euro Ablöse zahlt, ist Grimaldo dem Vernehmen nach für gut ein Fünftel davon zu haben. So soll Leverkusen ein Jahr vor dem Ablauf von Grimaldos Vertrag im Sommer 2027 lediglich zwölf Millionen Euro Ablöse für den Freistoßexperten verlangen.
- Getty Images Sport
Alejandro Grimaldo bei der WM bislang nur zweite Wahl
Grimaldo war 2023 von Benfica zu Bayer gewechselt und hatte während seiner ersten Saison in Leverkusen großen Anteil daran, dass die Werkself überraschenderweise deutscher Meister wurde.
Auch in den beiden Jahren danach war der 30-jährige Spanier einer der wichtigsten Akteure der Leverkusener, die nächste Saison allerdings nicht in der Champions League vertreten sein werden. Schon während der vergangenen Spielzeiten hatte es immer wieder Wechselgerüchte um Grimaldo gegeben, dabei galten allen voran Real Madrid und der FC Barcelona als mögliche Ziele. Bei Barca hatte der Linksfuß einst bereits in der Jugend und für die zweite Mannschaft gespielt.
Aktuell weilt Grimaldo mit der spanischen Nationalelf bei der WM in Nordamerika. Auf der linken Abwehrseite erhält Cucurella den Vorzug vor dem Leverkusener, der beim 0:0 gegen Kap Verde zum Turnierauftakt 90 Minuten lang auf der Bank saß.