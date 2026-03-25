Erneut werden schwere Vorwürfe gegen die medizinische Abteilung des spanischen Rekordmeisters Real Madrid laut. Nachdem Meldungen aufgetaucht waren, dass es bei der Behandlung der Knieprobleme von Starstürmer Kylian Mbappe (27) eine üble Verwechslung gegeben haben soll, wird über einen ähnlichen Fauxpas bei dessen französischem Landsmann Eduardo Camavinga (23) berichtet.
Wieder Medizin-Panne bei Real Madrid? Nächster Starspieler soll am falschen Fuß untersucht worden sein - Kylian Mbappe dementiert brisante Berichte um sein Knie
L'Equipe schreibt, Camavingas Ausfall in mehreren Spielen im Dezember 2025 wegen einer Knöchelverletzung sei auf eine Fehluntersuchung Reals zurückzuführen. Das damalige medizinische Personal der Blancos habe den falschen Fuß des defensiven Mittelfeldspielers geröntgt.
Camavinga verletzte sich am 3. Dezember beim 3:0-Auswärtssieg gegen Athletic Club am linken Sprunggelenk. Er erzielte zwar einen Treffer, musste aber nach 69 Minuten ausgewechselt werden und und klagte über Schmerzen. Es sei deswegen eine MRT-Untersuchung gemacht worden - allerdings vom rechten Fuß. Weil hier keine Blessur zu erkennen war, hätten die Ärzte Camavinga für fit erklärt.
Er stand folglich am 7. Dezember gegen Celta im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Dafür verpasste er die anschließenden Duelle mit Alaves (LaLiga), Manchester City (Champions League) und Talavera (Copa del Rey) wegen Sprunggelenksproblemen. Erst am 20. Dezember konnte er wieder spielen und durfte gegen den FC Sevilla für 18 Minuten ran.
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Kylian Mbappe dementiert Bericht um Untersuchung am falschen Knie
Die Enthüllung zu Camavinga gießt neues Öl in das Feuer um vermeintlich falsche Behandlungen bei Real. Seinen Ursprung hat dies in einem Bericht von RMC-Sport-Journalist Daniel Riolo, der behauptet hatte, bei Superstar Kylian Mbappe sei das falsche Knie untersucht worden, weswegen sich dessen Beschweren verschlimmert hätten. Mehrere Medien wie El Pais, The Athletic und die Marca bestätigten dies.
Mbappe habe anschließend einen Kniespezialisten in Paris aufgesucht und "schäume vor Wut" wegen des Vorfalls, heißt es zum Beispiel in der Marca. Allerdings dementierte der Weltmeister von 2018 diese Berichterstattung bei einer Pressekonferenz bei der Equipe tricolore: "Der Bericht, wonach das falsche Knie untersucht worden sei, entspricht nicht der Wahrheit. Ich trage vielleicht indirekt die Schuld daran. Wenn man nicht kommuniziert, nutzen alle die Gelegenheit, um die Lücke zu füllen - so läuft das nun einmal."
Wegen Knieproblemen verpasste Mbappe zwischen Ende Februar und Mitte März fünf Spiele, zuvor soll er wegen der Fehlbehandlung mehrere Partien unter Schmerzen bestritten haben. Frankreichs Nationalmannschaftskapitän betonte jedoch, dass es mit seinem Klub stets klare Absprachen gegeben habe: "Ich bin froh, dass ich mich in beiden Knien gut fühlen kann. In gewisser Weise verdanke ich das auch meinem Verein. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, fit und gesund."
Bei RMC Sport hieß es außerdem, die Fehldiagnose bei Mbappe sei dann auch ein entscheidender Punkt für die Trennung von medizinischem Personal Anfang des Jahres gewesen. In Folge dessen wurde nach seiner Entlassung Ende 2023 erneut Dr. Niko Mihic als Leiter eingestellt, nachdem das Team erst im vergangenen Sommer neu aufgestellt worden war. Personalwechsel in Reals Medizin-Abteilung sind bei weitem keine Seltenheit, sobald die Verantwortlichen über zu viele Verletzungen klagen.
Kylian Mbappes Torbilanz:
- AS Monaco: 27 Tore
- Paris Saint-Germain: 256 Tore
- Real Madrid: 82 Tore
- Frankreich: 55 Tore