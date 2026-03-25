Wieder Medizin-Panne bei Real Madrid? Nächster Starspieler soll am falschen Fuß untersucht worden sein - Kylian Mbappe dementiert brisante Berichte um sein Knie

Die Enthüllung zu Camavinga gießt neues Öl in das Feuer um vermeintlich falsche Behandlungen bei Real. Seinen Ursprung hat dies in einem Bericht von RMC-Sport-Journalist Daniel Riolo, der behauptet hatte, bei Superstar Kylian Mbappe sei das falsche Knie untersucht worden, weswegen sich dessen Beschweren verschlimmert hätten. Mehrere Medien wie El Pais, The Athletic und die Marca bestätigten dies.

Mbappe habe anschließend einen Kniespezialisten in Paris aufgesucht und "schäume vor Wut" wegen des Vorfalls, heißt es zum Beispiel in der Marca. Allerdings dementierte der Weltmeister von 2018 diese Berichterstattung bei einer Pressekonferenz bei der Equipe tricolore: "Der Bericht, wonach das falsche Knie untersucht worden sei, entspricht nicht der Wahrheit. Ich trage vielleicht indirekt die Schuld daran. Wenn man nicht kommuniziert, nutzen alle die Gelegenheit, um die Lücke zu füllen - so läuft das nun einmal."

Wegen Knieproblemen verpasste Mbappe zwischen Ende Februar und Mitte März fünf Spiele, zuvor soll er wegen der Fehlbehandlung mehrere Partien unter Schmerzen bestritten haben. Frankreichs Nationalmannschaftskapitän betonte jedoch, dass es mit seinem Klub stets klare Absprachen gegeben habe: "Ich bin froh, dass ich mich in beiden Knien gut fühlen kann. In gewisser Weise verdanke ich das auch meinem Verein. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, fit und gesund."

Bei RMC Sport hieß es außerdem, die Fehldiagnose bei Mbappe sei dann auch ein entscheidender Punkt für die Trennung von medizinischem Personal Anfang des Jahres gewesen. In Folge dessen wurde nach seiner Entlassung Ende 2023 erneut Dr. Niko Mihic als Leiter eingestellt, nachdem das Team erst im vergangenen Sommer neu aufgestellt worden war. Personalwechsel in Reals Medizin-Abteilung sind bei weitem keine Seltenheit, sobald die Verantwortlichen über zu viele Verletzungen klagen.