Spaniens Lamine Yamal hat die Stimmung vor dem am Dienstag anstehenden WM-Halbfinale gegen Frankreich mit einem Post bei Social Media angeheizt.
Wieder ein Post bei Instagram: Lamine Yamal gießt vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich Öl ins Feuer
- Bei Instagram zeigte er zum einen ein Bild aus dem EM-Halbfinale 2024, als er gegen Frankreich mit einem traumhaften Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich.Außerdem postete er ein Jubelbild von sich aus dem Nations-League-Halbfinale 2025, als sich Spanien in einem spektakulären Duell mit 5:4 gegen Frankreich durchsetzte, weil Lamine Yamal mit einem Doppelpack entscheidend zum Weiterkommen beitrug. Die Botschaft seiner Posts ist klar: Im Halbfinale gegen Frankreich will der 19-Jährige auch am Dienstag zur Stelle sein und dem Gegner keine Chance lassen.
"Es ist was Besonderes, in solchen Spielen zu treffen - ich nehme die Herausforderung an", hatte Lamine Yamal schon am Montag bei einer Pressekonferenz mit Blick auf die wichtigen Tore gegen die Equipe Tricolore gesagt. "Ihr sagt, dass ich nicht auf meinem Top-Level bin, deshalb müsst ihr auch gar nicht so viel von mir erwarten. Ich hoffe aber trotzdem, dass es ein ganz besonderer Tag wird", ergänzte er.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal lieferte sich ein Scharmützel mit Adrien Rabiot
Yamal hatte sich auch vor dem EM-Halbfinale ein kleines Scharmützel mit Frankreich und im Speziellen mit Mittelfeldspieler Adrien Rabiot geliefert. Der Franzose hatte damals in Richtung des Youngsters gesagt: "Es liegt jetzt an uns, ihn unter Druck zu setzen, es ihm ungemütlich zu machen und ihm zu zeigen, dass er viel mehr leisten muss als bisher."
Diese Aussagen kamen bei Lamine Yamal gar nicht gut an, der mit einem kryptischen Schach-Post antwortete: "Mache deine Züge schweigend. Rede erst, wenn es Zeit ist, 'Schachmatt' zu sagen", schrieb er. Nachdem Spanien dann - auch dank Yamals Treffer - Frankreich besiegt hatte, rief er "Sag jetzt was!" in die TV-Kameras, was eindeutig an die Adresse von Adrien Rabiot gerichtet war.
Spaniens Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Unai Simon Athletic Club Tor David Raya Arsenal Tor Joan Garcia Barcelona Abwehr Pau Cubarsi Barcelona Abwehr Marc Cucurella Chelsea Abwehr Eric Garcia Barcelona Abwehr Marcos Llorente Atletico Madrid Abwehr Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Abwehr Pedro Porro Tottenham Abwehr Marc Pubill Atlético Madrid Abwehr Aymeric Laporte Athletic Bilbao Mittelfeld Pedri Barcelona Mittelfeld Fabian Ruiz PSG Mittelfeld Martin Zubimendi Arsenal Mittelfeld Gavi Barcelona Mittelfeld Rodri Manchester City Mittelfeld Alex Baena Atletico Madrid Mittelfeld Mikel Merino Arsenal Angriff Mikel Oyarzabal Real Sociedad Angriff Lamine Yamal Barcelona Angriff Nico Williams Athletic Bilbao Angriff Victor Munoz Osasuna Angriff Ferran Torres Barcelona Angriff Yeremy Pino Crystal Palace Angriff Borja Iglesias Celta Vigo Angriff Dani Olmo Barcelona
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Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.