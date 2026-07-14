Bei Instagram zeigte er zum einen ein Bild aus dem EM-Halbfinale 2024, als er gegen Frankreich mit einem traumhaften Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich.Außerdem postete er ein Jubelbild von sich aus dem Nations-League-Halbfinale 2025, als sich Spanien in einem spektakulären Duell mit 5:4 gegen Frankreich durchsetzte, weil Lamine Yamal mit einem Doppelpack entscheidend zum Weiterkommen beitrug. Die Botschaft seiner Posts ist klar: Im Halbfinale gegen Frankreich will der 19-Jährige auch am Dienstag zur Stelle sein und dem Gegner keine Chance lassen.

"Es ist was Besonderes, in solchen Spielen zu treffen - ich nehme die Herausforderung an", hatte Lamine Yamal schon am Montag bei einer Pressekonferenz mit Blick auf die wichtigen Tore gegen die Equipe Tricolore gesagt. "Ihr sagt, dass ich nicht auf meinem Top-Level bin, deshalb müsst ihr auch gar nicht so viel von mir erwarten. Ich hoffe aber trotzdem, dass es ein ganz besonderer Tag wird", ergänzte er.