Wie viel verdient Ancelotti nach der Vertragsverlängerung mit Brasilien: sein Gehalt als Nationaltrainer und die Einzelheiten des neuen Vertrags

Die brasilianische Nationalmannschaft unter Carlo Ancelotti wurde bei der WM 2026 in Gruppe C zusammen mit Marokko, Haiti und Schottland gelost; alle drei Spiele werden in den Vereinigten Staaten ausgetragen (der Rest des Turniers findet in Kanada und Mexiko statt). Er übernahm im vergangenen Mai das Ruder bei der Seleçao und sicherte sich einen Monat später dank eines entscheidenden 1:0-Sieges gegen Paraguay die Qualifikation für das Turnier. In den Freundschaftsspielen vor der WM gewann er gegen Kroatien und verlor gegen Frankreich. Es bleibt abzuwarten, wie er mit Neymar umgehen wird, dessen Nichtberücksichtigung für die letzten Heimfreundschaftsspiele zu einem echten Skandal geworden ist. Seine Teilnahme an der WM bleibt fraglich.



