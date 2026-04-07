Die Arbeit von Carlo Ancelotti findet beim brasilianischen Fußballverband großen Anklang. Dieser hat in den letzten Wochen sein Vertrauen in den italienischen Trainer bekräftigt und seinen Vertrag als Nationaltrainer der Seleção verlängert. In Erwartung der offiziellen Bekanntgabe brachte der brasilianische ESPN-Sender diese Information an die Öffentlichkeit und enthüllte zudem einige Details und Hintergründe zur neuen Vereinbarung zwischen Ancelotti und Brasilien.
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Wie viel verdient Ancelotti nach der Vertragsverlängerung mit Brasilien: sein Gehalt als Nationaltrainer und die Einzelheiten des neuen Vertrags
DETAILS UND ZAHLEN DER VEREINBARUNG
Berichten zufolge wird das Gehalt des Trainers weiterhin 10 Millionen Euro pro Jahr betragen, genau wie zuvor vereinbart; geändert werden hingegen die Bedingungen des neuen Vertrags, der in zwei Teile gegliedert sein wird: Die ursprüngliche Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Jahren, nach deren Ablauf eine bereits im Detail vereinbarte automatische Verlängerung in Kraft tritt, die weitere zwei Jahre dauert, sodass der Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030 läuft. Was den Stab betrifft, so werden die Gehälter von Ancelottis Mitarbeitern auf ausdrücklichen Wunsch des Trainers erhöht, dem der Verband entsprochen hat.
BRASILIEN BEI DER WM UND DER FALL NEYMAR
Die brasilianische Nationalmannschaft unter Carlo Ancelotti wurde bei der WM 2026 in Gruppe C zusammen mit Marokko, Haiti und Schottland gelost; alle drei Spiele werden in den Vereinigten Staaten ausgetragen (der Rest des Turniers findet in Kanada und Mexiko statt). Er übernahm im vergangenen Mai das Ruder bei der Seleçao und sicherte sich einen Monat später dank eines entscheidenden 1:0-Sieges gegen Paraguay die Qualifikation für das Turnier. In den Freundschaftsspielen vor der WM gewann er gegen Kroatien und verlor gegen Frankreich. Es bleibt abzuwarten, wie er mit Neymar umgehen wird, dessen Nichtberücksichtigung für die letzten Heimfreundschaftsspiele zu einem echten Skandal geworden ist. Seine Teilnahme an der WM bleibt fraglich.