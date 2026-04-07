Bei Juventus gibt es Bewegung im Tor, wo sich im Sommer möglicherweise etwas ändern könnte: Perin möchte regelmäßiger zum Einsatz kommen und hatte bereits im Januar mit dem Gedanken gespielt, den Verein zu wechseln; Di Gregorio steht im Fokus der Vereinsführung und des Trainerstabs, und sollte ein überzeugendes Angebot eingehen, könnte er Turin verlassen. Aus diesem Grund beginnen die Bianconeri, sich nach einem möglichen Ersatz umzusehen: Auf der Liste steht unter anderem der Brasilianer Alisson Becker von Liverpool, eine ausdrückliche Forderung von Luciano Spalletti, der ihn bereits zu seiner Zeit bei Roma trainiert hat (auf Initiative von Walter Sabatini kam er als Ersatztorwart hinter Szczesny und wurde im Jahr darauf unter Di Francesco Stammtorwart).