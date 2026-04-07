Bei Juventus gibt es Bewegung im Tor, wo sich im Sommer möglicherweise etwas ändern könnte: Perin möchte regelmäßiger zum Einsatz kommen und hatte bereits im Januar mit dem Gedanken gespielt, den Verein zu wechseln; Di Gregorio steht im Fokus der Vereinsführung und des Trainerstabs, und sollte ein überzeugendes Angebot eingehen, könnte er Turin verlassen. Aus diesem Grund beginnen die Bianconeri, sich nach einem möglichen Ersatz umzusehen: Auf der Liste steht unter anderem der Brasilianer Alisson Becker von Liverpool, eine ausdrückliche Forderung von Luciano Spalletti, der ihn bereits zu seiner Zeit bei Roma trainiert hat (auf Initiative von Walter Sabatini kam er als Ersatztorwart hinter Szczesny und wurde im Jahr darauf unter Di Francesco Stammtorwart).
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Wie viel verdient Alisson, Juventus’ neueste Option für das Tor: Gehalt, die Forderung von Liverpool und die Verletzungen
ALISSONS VERPFLICHTUNG BEI LIVERPOOL
Alissons Vertrag bei Liverpool läuft im Juni 2027 aus – die Reds haben die Verlängerungsoption ausgeübt –, doch der 1992 geborene Torhüter könnte bereits ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags beim englischen Verein den Verein verlassen. Die Juve-Führung könnte auf Wunsch des Trainers einen Versuch unternehmen, da das derzeitige Gehalt von rund 8 Millionen Euro nicht unerreichbar ist und der Verein versuchen wird, die Forderung von Liverpool in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro zu senken, zumal Alisson nach der Verpflichtung des Georgiers Mamardashvili von Valencia (Transfer im Wert von 30 Millionen Euro) nicht mehr Stammtorwart ist.
ALISSONS VERLETZUNGEN
Andererseits muss man sich genau mit Alissons körperlicher Verfassung befassen: In dieser Saison fiel er häufig aufgrund von Muskelverletzungen aus, und derzeit steht er wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung, die er sich im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray zugezogen hat und die ihn dazu zwang, die letzten beiden Spiele der Reds gegen Brighton (in der Liga) und gegen Manchester City (im FA Cup) auszusetzen. Seine Rückkehr – sofern keine Komplikationen auftreten – ist für Ende April vorgesehen, und es könnten Alissons letzte Spiele für Liverpool sein, da Juve bereits bereit ist, sich zu melden.