Como ist im Rennen um einen Platz in der nächsten Champions League, auch dank der Tore und Spielzüge von Baturina, dem 2003 geborenen, in Zürich geborenen, aber kroatischen Spielmacher, der sich zusammen mit Fabregas sowohl an die Position vor der Abwehr – wo er jedoch deutlich besser ist – als auch an die Rolle als „falsche Neun“ angepasst hat. Der blau-weiße Verein, der Nico Paz höchstwahrscheinlich im Sommer an Real Madrid zurückgeben wird, ist bereit, ein weiteres Juwel auf den Markt zu bringen, für das er sich gegen die Konkurrenz einiger europäischer Top-Clubs, darunter Arsenal, durchgesetzt hat. Baturinas Vertrag läuft im Juni 2030 aus, und der Marktwert des Spielers liegt derzeit bei rund 30 Millionen Euro.



