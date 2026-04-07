Anfangs hatten einige die Nase gerümpft: „Wer ist dieser Baturina?! Der spielt doch nie…“. In Wirklichkeit hielt Cesc Fabregas ihn dort im Hintergrund, fernab vom Rampenlicht, und wartete auf den richtigen Moment, um ihn ins Rampenlicht zu rücken. Er sah sein Potenzial jeden Tag im Training, kannte seine Qualitäten schon lange und wusste, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde. Heute kennt jeder in der Serie A diesen Martin Baturina, der in Kroatien im Trikot von Dinamo Zagreb alle verzaubert hat. In der Mannschaft, in der bis vor kurzem Nico Paz alle dominierte, hat er sich gerade in den entscheidenden Monaten der Meisterschaft ins Rampenlicht gespielt.
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Wie viel ist Baturina wert, das nächste Juwel von Como nach Nico Paz: Der Preis und wer ihn auf dem Markt haben will
DER PREIS VON BATURINA
Como ist im Rennen um einen Platz in der nächsten Champions League, auch dank der Tore und Spielzüge von Baturina, dem 2003 geborenen, in Zürich geborenen, aber kroatischen Spielmacher, der sich zusammen mit Fabregas sowohl an die Position vor der Abwehr – wo er jedoch deutlich besser ist – als auch an die Rolle als „falsche Neun“ angepasst hat. Der blau-weiße Verein, der Nico Paz höchstwahrscheinlich im Sommer an Real Madrid zurückgeben wird, ist bereit, ein weiteres Juwel auf den Markt zu bringen, für das er sich gegen die Konkurrenz einiger europäischer Top-Clubs, darunter Arsenal, durchgesetzt hat. Baturinas Vertrag läuft im Juni 2030 aus, und der Marktwert des Spielers liegt derzeit bei rund 30 Millionen Euro.
WER WILL BATURINA?
In der letzten Transferperiode im vergangenen Januar hatte Leeds Como ein Angebot unterbreitet, das einschließlich Boni fast 30 Millionen Euro betrug: Die Antwort fiel kurz und bündig aus: „Kommt nicht in Frage.“ Man wollte sich mitten in der Saison nicht von einem Spieler trennen, der auch in der zweiten Saisonhälfte nützlich gewesen wäre und in einigen Monaten vielleicht noch mehr wert sein könnte. Baturina gefällt in Italien Inter Mailand, und in der Vergangenheit wurde er auch von Turin und der Fiorentina kontaktiert; zu den interessierten Vereinen im Ausland gehören Manchester United und erneut Arsenal, das sich bereits im Sommer gemeldet hatte, als sich der Spieler dann für Como entschied.