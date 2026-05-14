"Wie vermutlich viele andere Vereine mögen wir den Spieler": BVB bestätigt Interesse an begehrtes Riesentalent

In den vergangenen Wochen und Monaten war mehrmals vom Interesse der Schwarzgelben am 16-Jährigen berichtet worden, wobei Dortmund immer wieder als wahrscheinlichste Wechsel-Destination Eichhorns genannt worden war. Bild-Infos zufolge hätte der BVB "die besten Chancen" auf eine Verpflichtung - ein Treffen zwischen Book und dem Top-Talent sei dafür der Hauptgrund.

Zuvor hatte die Sport Bild noch berichtet, dass Eichhorn selbst nicht gänzlich vom spielerischen Ansatz des BVB unter Trainer Niko Kovac angetan sei und deshalb andere Optionen wie einen Wechsel zu Bayer Leverkusen oder RB Leipzig vorziehe.