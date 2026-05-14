"Ich finde schon, dass Kennet eine gewisse Kreativität hat. Wir kennen ihn gut, wir mögen ihn auch. Wie vermutlich viele andere Vereine mögen wir den Spieler. Alles andere wird man sehen", sagte Book am Rande einer öffentlichen Trainingseinheit.
"Wie vermutlich viele andere Vereine mögen wir den Spieler": BVB bestätigt Interesse an begehrtes Riesentalent
In den vergangenen Wochen und Monaten war mehrmals vom Interesse der Schwarzgelben am 16-Jährigen berichtet worden, wobei Dortmund immer wieder als wahrscheinlichste Wechsel-Destination Eichhorns genannt worden war. Bild-Infos zufolge hätte der BVB "die besten Chancen" auf eine Verpflichtung - ein Treffen zwischen Book und dem Top-Talent sei dafür der Hauptgrund.
Zuvor hatte die Sport Bild noch berichtet, dass Eichhorn selbst nicht gänzlich vom spielerischen Ansatz des BVB unter Trainer Niko Kovac angetan sei und deshalb andere Optionen wie einen Wechsel zu Bayer Leverkusen oder RB Leipzig vorziehe.
Auch Pep Guardiola soll Fan von Eichhorn sein
Bei den ebenfalls interessierten Bayern wiederum herrsche nach kicker-Angaben klubinterne Uneinigkeit ob der Sinnhaftigkeit eines Eichhorn-Wechsels an die Säbener Straße, auch wenn man von den grundsätzlichen Qualitäten des vierfachen U17-Nationalspielers überzeugt sei.
Und auch Manchester City soll im Poker um den 16-Jährigen mitspielen. Pep Guardiola soll nach Sky-Infos ein großer Fan Eichhorns sein und würde den Youngster in der kommenden Saison daher gerne im Trikot der Skyblues sehen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.