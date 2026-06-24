Wie schon bei Kennet Eichhorn! Bayer Leverkusen macht dem BVB wohl erneut einen Wunschspieler streitig

Im Raum steht ein Preisschild, das in italienischen Medien auf 40 Millionen Euro taxiert wird. Nach Informationen von Sky existiert im Arbeitspapier des 23-Jährigen jedoch eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, die sich im Rahmen von 25 bis 30 Millionen Euro bewegt. Sie soll allerdings nur noch bis zum 30. Juni Gültigkeit besitzen.

Verstreicht dieser Stichtag ungenutzt, liegt die Verhandlungshoheit wieder komplett bei den Römern.