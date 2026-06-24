Bayer Leverkusen grätscht laut Berichten des Corriere dello Sport dazwischen und fordert Borussia Dortmund im Poker um Matías Soule heraus. Der flexible Offensivmann der AS Rom zieht zudem gesteigertes Interesse aus der Premier League auf sich.
Wie schon bei Kennet Eichhorn! Bayer Leverkusen macht dem BVB wohl erneut einen Wunschspieler streitig
Im Raum steht ein Preisschild, das in italienischen Medien auf 40 Millionen Euro taxiert wird. Nach Informationen von Sky existiert im Arbeitspapier des 23-Jährigen jedoch eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, die sich im Rahmen von 25 bis 30 Millionen Euro bewegt. Sie soll allerdings nur noch bis zum 30. Juni Gültigkeit besitzen.
Verstreicht dieser Stichtag ungenutzt, liegt die Verhandlungshoheit wieder komplett bei den Römern.
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Soule mit tollem Start ins Jahr 2026
Sole war 2024 für 29 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zur Roma gewechselt und war in bis dato 81 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt (zwölf Tore, 13 Vorlagen). Bis zum Januar absolvierte der argentinische Juniorennationalspieler eine herausragende Saison und verzeichnete zehn Scorer in den ersten 20 Saisonspielen. Ab Februar bremste ihn dann jedoch eine Leistenverletzung bis Anfang April aus.
Der 23-Jährige dürfte aufgrund seiner Flexibilität und seiner Stammposition als hängende Spitze oder Zehner dem von Niko Kovac gewünschten und geforderten Profil eines geeigneten Nachfolgers für Julian Brandt entsprechen. Die Sport Bild hatte zudem berichtet, Kovac habe intern die klare Forderung gestellt, dass er noch mindestens einen produktiven offensiven Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt erhalte.
BVB sucht Nachfolger für Brandt
Kovac vertrete die Meinung, dass der mit dem Brandt-Abgang einhergehende Verlust von elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Vorlagen) mit dem aktuellen Kader nicht einfach aufgefangen werden könne. Neben einem Nachfolger des ablösefrei abgewanderten Brandt fordere Kovac zudem auch noch weitere Zugänge.
Denn anders als extern kommuniziert ("Dass wir nächstes Jahr die Bayern angreifen, das sehe ich jetzt noch nicht so"), habe Kovac intern den Plan gefasst, in der kommenden Saison die Tabellenspitze in der Bundesliga und damit den FC Bayern sehr wohl angreifen zu wollen. Dafür müsse der aktuelle Kader aber auf dem Transfermarkt weiter verstärkt werden.
Sportdirektor Ole Book suche seit Wochen nach dem von Kovac gewünschten Spieler, der den Unterschied machen soll. Zuletzt mehrten sich abermals die Gerüchte, dass Fisnik Asllani per Ausstiegsklausel nach Dortmund wechseln könnte. Demnach könne sich der Hoffenheimer Shootingstar einen Transfer zum BVB "sehr gut vorstellen". Laut kicker soll Asllani zudem ein sicherer Verkaufskandidat bei der TSG sein, um Einnahmen zu generieren.
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BVB verkündete schon drei Neuzugänge
Bis dato stehen beim BVB drei Neuzugänge in den Büchern: Mit Joane Gadou (für 19,5 Millionen Euro von RB Salzburg) hat man den ablösefreien Abgang von Niklas Süle (Karriereende) und die schwere Verletzung von Emre Can (Kreuzbandriss) aufgefangen.
In Kaua Prates kommt ein erst 17-Jähriger als Verstärkung für die linke Seite (sieben Millionen Euro von Cruzeiro), das offensive Mittelfeldjuwel Justin Lerma (18) wurde für vier Millionen Euro von Independiente verpflichtet.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.