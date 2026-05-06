Wie kommt der FC Bayern heute gegen PSG ins Champions League Finale? Alles zu Auswärtstorregel, Verlängerung, Elfmeterschießen

Die Auswärtstorregel ist seit der Saison 2021/22 in den europäischen Wettbewerben abgeschafft. Ein 1:0-Sieg des FC Bayern im Rückspiel würde die vier Auswärtstore aus dem Hinspiel somit nicht mehr berücksichtigen - bei Gleichstand zählt die Anzahl der Auswärtstore nicht.

Endet das Duell nach 180 Minuten insgesamt unentschieden, folgt eine Verlängerung über zweimal 15 Minuten. Bleibt auch dort kein Sieger, entscheidet ein Elfmeterschießen.

Bei einer Niederlage oder einem Remis ist der FC Bayern ausgeschieden. Für den direkten Finaleinzug ohne Verlängerung braucht der FCB einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung.