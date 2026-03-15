Die Siegesserie von Napoli hält an – der Verein feierte seinen dritten Ligasieg in Folge. Der Sieg gegen Lecce, der nach einem Rückstand errungen wurde, folgte auf die Erfolge gegen Verona und Turin; allesamt knappe Siege, die den Azzurri Hoffnung geben, dass sie ihre Schwächephase nun hinter sich gelassen haben. Die Punkte kommen, die Champions League rückt immer näher, die Stars kehren nach ihren Verletzungen zurück, und Conte kann zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken und, warum nicht, darauf hoffen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Der amtierende italienische Meister hat nun 59 Punkte auf dem Konto und zwei weitere Punkte auf Inter gutgemacht, das nun neun Punkte Rückstand hat, neun Spieltage vor dem Ende der Serie A (dazwischen liegt auch der AC Mailand).
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Wie könnte Napoli jetzt mit De Bruyne, McTominay, Lukaku und all den anderen spielen: eine verrückte Idee für eine Aufholjagd – ist das möglich?
Es gibt viele Gründe, warum man in Neapel Grund zum Lächeln hat. Wie bereits erwähnt, sieht die Tabelle wieder vielversprechend aus, und während sich die Mailänder Vereine in einem unerwarteten Kampf um den Meistertitel verstricken, könnte der „dritte im Bunde“ davon profitieren. Zumal die Azzurri vielleicht den besten Spielplan der drei haben und mit einem fast vollständigen Kader auf eine Siegesserie hoffen können. Die letzten neun Gegner von Lukaku und seinen Teamkollegen sind Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa und Udinese – ein Spielplan, der nicht unmöglich ist.
Nur gute Nachrichten für Napoli aus der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Lecce, das zwar schwierig begann, dann aber von einer neuen Version der Azzurri gedreht wurde, die durch die Einwechslungen gestärkt und belebt wurde. Der Einsatz von De Bruyne und McTominay hat die Dynamik des Spiels verändert und gezeigt, was diese Mannschaft hätte sein können und was sie noch sein könnte.
Sicher, im Mittelfeld – wo er nach Monaten wieder in der Startelf stand – tat sich Anguissa schwer und wirkte offensichtlich nicht in Bestform. Aber seine Rückkehr, zusammen mit der der beiden anderen Stars im Mittelfeld, bedeutet, dass man einen oder zwei Gänge höher schalten kann. Der Kameruner wird, wie gesagt, noch einige Einsätze brauchen, um wieder zu dem Allrounder zu werden, der vor seiner Verletzung das Mittelfeld dominierte, aber ihn zu haben oder nicht, kann den Unterschied ausmachen.
Im Vergleich zum ehemaligen Fulham-Spieler wirkten sowohl De Bruyne als auch McTominay gegen Lecce deutlich besser in Form; beide kamen zur Halbzeit ins Spiel und konnten das Gesicht von Napoli verändern. Vor allem der Belgier scheint weit entfernt von seiner glanzlosen Formzu Beginn der Saison zu sein und verspricht in dieser letzten Phase der Meisterschaft, die Qualität seiner Mannschaft zu steigern, wie er es im Herbst nur zeitweise getan hatte.
Nach den Comebacks von Lukaku, der sofort entscheidend war, Politano und Gilmour war nun das mit Spannung erwartete Duo an der Reihe: McTominay und De Bruyne. Ihre Zusammenarbeit war in den ersten Monaten der Saison ein Thema und wird es auch in den letzten Monaten wieder sein, doch es ist klar, dass das technische und physische Niveau von Contes Mannschaft davon nur profitieren kann.
Es wird erwartet, dass sie bald wieder in die Startelf zurückkehren, vielleicht schon beim nächsten Spiel in Cagliari: Der Schotte wird immer ein sicherer Stammspieler sein, der Belgier könnte hingegen noch für einige Wochen als taktische (und technische) Waffe in der Schlussphase der Spiele eingesetzt werden, um seine vollständige Genesung zu fördern. Conte selbst sprach über sie und sagte: „Es sind starke Spieler, aber sie müssen wieder zu sich finden und sich an den Rhythmus gewöhnen. Die Jungs müssen Vertrauen haben, das Gemeinwohl muss Napoli sein. Ich habe es mit ernsthaften und gut vorbereiteten Spielern zu tun. McTominay war einen Monat lang außer Gefecht, De Bruyne vier: Alle wollen spielen, aber wir müssen alles dosieren.“
Die Zukunft der Azzurri sieht rosig aus. Und weitere Rückkehrer stehen bevor: Di Lorenzo und Lobotka Ende März, Neres und Vergara im April sowie Rrahmani im Mai. Es wird dann an Conte liegen, ein neues Gleichgewicht zu finden, wobei die Idee der Koexistenz der beiden Stürmer (Lukaku und Hojlund) vorerst auf Eis gelegt wurde.
Nach einer Saison mit großen personellen Schwierigkeiten sieht sich der Trainer aus Lecce paradoxerweise am Ende mit einem Überfluss an Spielern konfrontiert. Nachdem der Kader der Azzurri das ganze Jahr über von Verletzungen heimgesucht wurde, ist er nun überbesetzt. Wer kann in Italien schon auf zwei Spielmacher wie Lobotka und Gilmour zählen, zwei Vorstürmer wie McTominay und Anguissa, eine Vielzahl von Außenstürmern von Politano über Alisson Santos bis hin zu Neres und Giovane sowie Allrounder wie Vergara, Elmas und De Bruyne? Mit allen Spielern in guter Form, einem leichter werdenden Spielplan und nichts zu verlieren, könnte Napoli viele Punkte sammeln und auch denjenigen, die derzeit vor ihm liegen, ein wenig Sorgen bereiten. Es wäre der sensationellste Abschluss einer Saison, die wie eine Achterbahnfahrt verlief.