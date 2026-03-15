Wie könnte Napoli jetzt mit De Bruyne, McTominay, Lukaku und all den anderen spielen: eine verrückte Idee für eine Aufholjagd – ist das möglich?

Nur gute Nachrichten für Napoli aus der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Lecce, das zwar schwierig begann, dann aber von einer neuen Version der Azzurri gedreht wurde, die durch die Einwechslungen gestärkt und belebt wurde. Der Einsatz von De Bruyne und McTominay hat die Dynamik des Spiels verändert und gezeigt, was diese Mannschaft hätte sein können und was sie noch sein könnte.

Sicher, im Mittelfeld – wo er nach Monaten wieder in der Startelf stand – tat sich Anguissa schwer und wirkte offensichtlich nicht in Bestform. Aber seine Rückkehr, zusammen mit der der beiden anderen Stars im Mittelfeld, bedeutet, dass man einen oder zwei Gänge höher schalten kann. Der Kameruner wird, wie gesagt, noch einige Einsätze brauchen, um wieder zu dem Allrounder zu werden, der vor seiner Verletzung das Mittelfeld dominierte, aber ihn zu haben oder nicht, kann den Unterschied ausmachen.

Im Vergleich zum ehemaligen Fulham-Spieler wirkten sowohl De Bruyne als auch McTominay gegen Lecce deutlich besser in Form; beide kamen zur Halbzeit ins Spiel und konnten das Gesicht von Napoli verändern. Vor allem der Belgier scheint weit entfernt von seiner glanzlosen Form zu Beginn der Saison zu sein und verspricht in dieser letzten Phase der Meisterschaft, die Qualität seiner Mannschaft zu steigern, wie er es im Herbst nur zeitweise getan hatte.