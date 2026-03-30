"Wie könnte ich das sein?": Italien-Star kontert Arroganz-Vorwurf vor Playoff-Duell gegen Bosnien

So schreibt die italienische Tageszeitung La Repubblica von einer "Generation S". Das "S" steht dabei für "Senza Mondiale", übersetzt also "ohne WM". Der Druck ist riesig, zumal sich die Mannschaft selbst zusätzliche Fallhöhe geschaffen hat. Nach dem Triumph gegen Nordirland versammelten sich die Nationalspieler nämlich vor dem Bildschirm, um die Partie der Bosnier gegen Wales zu verfolgen. Später jubelten sie über den Erfolg von Dzeko und Co., was den Verdacht aufkommen ließ: Freut sich Italien über den vermeintlich schwächeren Finalgegner?

"Man hat mich als arrogant bezeichnet, aber wie könnte ich das sein, wo wir doch zwei Weltmeisterschaften verpasst haben?", sagte Dimarco über seine "intuitive" Freude. Immerhin konnten sich Dimarco und etliche Nationalmannschaftskollegen über das damit feststehende Wiedersehen mit dem Italien-Experten Dzeko freuen. Denn während seiner knapp zehn Jahre in der Serie A spielte der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig etwa bei Inter Mailand an der Seite von Dimarco oder Italiens Abwehrchef Alessandro Bastoni (26).