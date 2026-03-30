"Wie könnte ich das sein?": Italien-Star kontert Arroganz-Vorwurf vor Playoff-Duell gegen Bosnien

Die Sehnsüchte der gesamten Fußballnation lasten tonnenschwer auf Gennaro Gattusos Schultern, im alles entscheidenden Duell in Bosnien-Herzegowina will, nein, muss Italien den WM-Fluch endlich bannen. "Wir sind Italien, und wir haben die Verantwortung, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren", sagte Linksaußen Federico Dimarco vor dem "Endspiel" gegen Edin Dzeko und Co. in Zenica.
Am Dienstagabend (20.45 Uhr) geht es um alles, und Italien mit Nationaltrainer Gattuso will die nächste große Schmach unbedingt verhindern. Zuletzt war der viermalige Weltmeister 2014 bei einer Endrunde dabei, 2018 und 2022 scheiterte Italien in der Qualifikation. "Dieser Kader verdient die Weltmeisterschaft", sagte Dimarco.