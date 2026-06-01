Slot wandte sich in einem offenen Brief, der im Liverpool Echo erschien, an die Öffentlichkeit, seine ehemaligen Spieler, aber vor allem an die Fans der Reds. "Ich gehe mit vollem Vertrauen in die Zukunft", schrieb Slot. Er habe sich von Anfang an von den Fans herzlich aufgenommen gefühlt, was er sehr zu schätzen wisse.
"Wie ihr Diogo geehrt habt, wird mit immer in Erinnerung bleiben": Arne Slot reagiert nach Liverpool-Rauswurf mit emotionalem Brief
Slot: "Als ich das erste Mal unter diesem Schild im Tunnel stand ..."
Der 47-Jährige trat im Sommer 2024 in Liverpool die Nachfolge von Erfolgstrainer Jürgen Klopp an und überzeugte auf Anhieb. Slot führte die Reds überlegen zum 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte.
Die zweite Spielzeit geriet allerdings zu einer Achterbahnfahrt: Trotz Investitionen von fast einer halben Milliarde Euro in neue Stars wie Florian Wirtz oder Alexander Isak blieb Liverpool hinter den allgemeinen Erwartungen zurück, blieb ohne Titel und landete am Ende auf Platz fünf in der Premier League. Das Minimalziel war damit aber immerhin erreicht.
"Die Qualifikation für die Champions League war eine wichtige Aufgabe, die sicherstellt, dass Liverpool auch in der nächsten Saison und darüber hinaus auf höchstem Niveau mithalten kann", stellte Slot klar, wollte damit aber augenscheinlich nicht gegen seine Demission argumentieren.
Denn er wisse um die Ansprüche des stolzen Vereins. "Als ich das erste Mal unter diesem Schild im Tunnel von Anfield stand, wusste ich, was dieser Klub verlangt. Ich gehe in dem Wissen, dass wir nie aufgehört haben, danach zu streben."
- AFP
Zwei Tragödien erschüttern den FC Liverpool
Wichtig war Slot zu betonen, wie wertvoll und bedeutend er die kollektiven Erlebnisse empfand, wobei er die positiven und negativen gleichermaßen adressierte.
Dem kollektiven Rausch der Meisterschaftsfeierlichkeiten im eigenen Stadion begleiteten gleich zwei Tragödien. Bei der Parade durch die Stadt am 26. Mai 2025 steuerte ein Mann seinen Wagen auf der Water Street gezielt in eine Menschenmenge und verletzte 79 Personen. Ein Kind erlitt erhebliche Verletzungen.
Slot schrieb, er fühle sich "geehrt, Euren Geist der Mitmenschlichkeit und der Zusammengehörigkeit hautnah miterleben zu dürfen".
Wenige Wochen später, am 3. Juli, erschütterte dann der plötzliche Tod von Stürmer Diogo Jota die Reds-Gemeinde. Der Portugiese war bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Andre Silva verunglückt.
Slot nannte den Verlust des beliebten Spielers "unbeschreiblich", fügte aber an: "Die Liebe, das Mitgefühl und die Unterstützung, die die Liverpool-Familie gezeigt hat, waren außergewöhnlich."
Und weiter: "Da ich diesen Verein nun verlasse, wäre es nachlässig von mir, nicht zu erwähnen, dass die Art und Weise, wie ihr Diogo geehrt habt und in seiner Erinnerung zusammensteht, mir für immer in Erinnerung bleiben wird."
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Warum Arne Slot gehen musste und was jetzt vielleicht kommt
Seine Entlassung habe man sich nicht leicht gemacht, hieß es in einem Statement, das der Klub am vergangenen Samstag veröffentlichte. Slots Beitrag "war bedeutend, wichtig und - was für die Fans und uns selbst am wichtigsten ist - erfolgreich. Daher könnte unsere Wertschätzung für alles, was er erreicht hat, nicht größer sein."
Zwei Umstände dürften zur Entlassung Slots, der mit Feyenoord Rotterdam einen anderen großen Traditionsklub schon zur Meisterschaft geführt hatte, wesentlich beigetragen haben.
Zum einen schien es ihm nicht zu gelingen, aus vielen starken Individualisten eine homogene und vor allem konstant spielende Einheit zu formen. Zum anderen rückte Andoni Iraola von Ligakonkurrent AFC Bournemouth ins Liverpooler Blickfeld. Verhandlungen mit dem Basken, der seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, sollen noch in dieser Woche anstehen.
Slot kennt die Mechanismen des Geschäfts, wie es üblicherweise genannt wird. Wechsel und Veränderungen seien Teil des Fußballs, aber er sei davon überzeugt, "dass dieser Klub nicht aufhören wird, seine Anhänger stolz zu machen."
Kaum war die Nachricht von Slots Entlassung in der Welt, kursierten schon Gerüchte um seine Zukunft. Die AC Milan habe ihn im Visier.
Arne Slots Zeit beim FC Liverpool in Zahlen
- Spiele: 113
- Siege: 66
- Unentschieden: 18
- Niederlagen: 29
- Torverhältnis: 227:140
- Punkteschnitt: 1,91
- Titel: 1