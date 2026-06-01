"Wie ihr Diogo geehrt habt, wird mit immer in Erinnerung bleiben": Arne Slot reagiert nach Liverpool-Rauswurf mit emotionalem Brief

Der 47-Jährige trat im Sommer 2024 in Liverpool die Nachfolge von Erfolgstrainer Jürgen Klopp an und überzeugte auf Anhieb. Slot führte die Reds überlegen zum 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Die zweite Spielzeit geriet allerdings zu einer Achterbahnfahrt: Trotz Investitionen von fast einer halben Milliarde Euro in neue Stars wie Florian Wirtz oder Alexander Isak blieb Liverpool hinter den allgemeinen Erwartungen zurück, blieb ohne Titel und landete am Ende auf Platz fünf in der Premier League. Das Minimalziel war damit aber immerhin erreicht.

"Die Qualifikation für die Champions League war eine wichtige Aufgabe, die sicherstellt, dass Liverpool auch in der nächsten Saison und darüber hinaus auf höchstem Niveau mithalten kann", stellte Slot klar, wollte damit aber augenscheinlich nicht gegen seine Demission argumentieren.

Denn er wisse um die Ansprüche des stolzen Vereins. "Als ich das erste Mal unter diesem Schild im Tunnel von Anfield stand, wusste ich, was dieser Klub verlangt. Ich gehe in dem Wissen, dass wir nie aufgehört haben, danach zu streben."



