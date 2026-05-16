"Wie eine Art Tagebuch ": Skurrile Maßnahme half Manuel Neuer bei Entscheidung für den FC Bayern München

"Ich habe mir eine App runtergeladen, ähnlich wie diese Bewertungen auf einer Raststätte mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün", sagte Neuer gegenüber Vereinsmedien. "Dann habe ich jedes Mal angekreuzt: Trainingsleistung, Spielleistung, wie ich mich fühle, ob ich glücklich bin. Das war wie eine Art Tagebuch und ich muss sagen, dass am Ende 90 Prozent auf Grün stand."

Dadurch wurde es für den Torwart "keine reine Bauchentscheidung" mehr, "sondern wirklich eine lange Strecke, über die ich viele Informationen gesammelt habe. Klar, kleine Verletzungen gehören im Profifußball dazu, die haben aber keine große Rolle gespielt. Ich habe immer gut trainiert und gute Leistungen gezeigt".

Wie die Münchner am Freitag bekanntgaben, verlängert der 40 Jahre alte Keeper seinen auslaufenden Vertrag zunächst um eine Saison bis zum Sommer 2027.