Manuel Neuer hat verraten, dass ihm eine App dabei half, eine Entscheidung hinsichtlich seiner nun vollzogenen Vertragsverlängerung beim FC Bayern München zu treffen.
"Wie eine Art Tagebuch ": Skurrile Maßnahme half Manuel Neuer bei Entscheidung für den FC Bayern München
"Ich habe mir eine App runtergeladen, ähnlich wie diese Bewertungen auf einer Raststätte mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün", sagte Neuer gegenüber Vereinsmedien. "Dann habe ich jedes Mal angekreuzt: Trainingsleistung, Spielleistung, wie ich mich fühle, ob ich glücklich bin. Das war wie eine Art Tagebuch und ich muss sagen, dass am Ende 90 Prozent auf Grün stand."
Dadurch wurde es für den Torwart "keine reine Bauchentscheidung" mehr, "sondern wirklich eine lange Strecke, über die ich viele Informationen gesammelt habe. Klar, kleine Verletzungen gehören im Profifußball dazu, die haben aber keine große Rolle gespielt. Ich habe immer gut trainiert und gute Leistungen gezeigt".
Wie die Münchner am Freitag bekanntgaben, verlängert der 40 Jahre alte Keeper seinen auslaufenden Vertrag zunächst um eine Saison bis zum Sommer 2027.
- AFP
Neuer verlängerte beim FC Bayern
Neuer erklärte weiter: "Vor zwei Wochen war ich mir bereits vollkommen sicher, dass ich weitermachen möchte. Bereits vor ein paar Wochen hatte ich aber schon eine Tendenz, dass es weitergeht. Wir hatten dann nur so wichtige Spiele, die hatten meine Priorität."
Die Entscheidungsfindung des Weltmeisters von 2014 zog sich zudem hin, weil ihn im Februar und März zwei Muskelfaserrisse in der linken Wade ausbremsten. "Meine Entscheidung hat ein bisschen gedauert - ich wollte mir hier einfach wirklich Zeit nehmen, weil es eine sehr wichtige Entscheidung zunächst für mich, aber natürlich auch für den Verein und für unsere Mannschaft ist. Jetzt bin ich überzeugt: Das ist die richtige Entscheidung", betonte Neuer.
Neuer wechselte von Schalke zum FC Bayern
Auch der Rückhalt innerhalb des Teams habe dabei eine wichtige Rolle gespielt. "Es freut mich sehr, dass auch die Mannschaft wollte, dass ich noch ein Jahr dranhänge. Ich habe immer diesen Rückhalt gespürt. Das ist für mich eine schöne Bestätigung", sagte Neuer.
Besonders positiv äußerte sich der Torhüter über die Zusammenarbeit mit Jonas Urbig und Sven Ulreich. "Wir verstehen uns sehr gut auf dem Platz - und außerhalb sowieso. Wir arbeiten füreinander", sagte Neuer. "Wir treffen uns nach jedem Training, reden, coachen uns, versuchen einander zu helfen. Ulle und ich begleiten Jonas in seinem Reifeprozess und bereiten ihn auf die Zukunft vor."
Neuer war im Sommer 2011 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Schalke 04 zu den Bayern gekommen. Seitdem kam er für die Münchner in 597 Pflichtspielen zum Einsatz, davon 388 Mal in der Bundesliga und 139 Mal in der Champions League, die er zweimal gewann (2013 und 2020). 13-mal holte Neuer mit dem Rekordmeister die Meisterschale, sechsmal den DFB-Pokal, zweimal (ebenfalls 2013 und 2020) den Titel bei der Klub-WM.
- AFP
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Termin Spiel Wettbewerb Samstag, 16. Mai FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Samstag, 23. Mai FC Bayern - VfB Stuttgart DFB-Pokal
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.