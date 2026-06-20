Wie bei Angelina Jolie und Brad Pitt! Albert Riera zieht wilden Vergleich zu Zeit bei Eintracht Frankfurt

"Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Schauen Sie sich zum Beispiel die wunderschöne Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an. Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen", konstatierte der 44-Jährige im slowenischen TV-Sender Sportklub. "Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt; kleine Details entscheiden darüber, ob etwas funktioniert oder nicht."

Riera folgte Anfang Februar etwas überraschend auf Dino Toppmöller in Frankfurt und sollte den Klub und vor allem dessen anfällige Defensive wieder stabilisieren. Doch der Trainer, der in seiner Karriere als aktiver Spieler bei Klubs wie Manchester City, Liverpool oder Galatasaray unter Vertrag stand, fiel vor allem durch seine markanten Sprüche auf und eckte wie bei einigen Ex-Klubs damit auch in der Main-Metropole immer wieder an.

Er sei "zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort. gekommen Das ist die Realität. Ich weiß nicht, ob es jemand besser gemacht hätte, das werden wir nie wissen", zog er nun sein Fazit, wobei er die Verbannung von Mario Götze auf die Tribüne als Wendepunkt seiner Zeit in Frankfurt ausmachte. "Nach fünf Wochen, in denen wir dreimal gewonnen, unentschieden gespielt und 2:3 gegen Bayern verloren hatten, folgte eine Pause, nach der ich einen wichtigen Spieler aus dem Kader gestrichen habe. Von da an begann das Problem des Albert Riera in Deutschland."