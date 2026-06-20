Es war ein relativ kurzes, dafür aber umso intensiveres Intermezzo von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt. Lediglich 14 Spiele und etwas mehr als drei Monate durfte der Spanier bei der SGE an der Seitenlinie sitzen - nun hat er in einem Interview in seiner gewohnten Art scharf gegen seinen Ex-Klub geschossen.
Wie bei Angelina Jolie und Brad Pitt! Albert Riera zieht wilden Vergleich zu Zeit bei Eintracht Frankfurt
Götze-Verbannung der Anfang vom Ende für Riera?
"Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Schauen Sie sich zum Beispiel die wunderschöne Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an. Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen", konstatierte der 44-Jährige im slowenischen TV-Sender Sportklub. "Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt; kleine Details entscheiden darüber, ob etwas funktioniert oder nicht."
Riera folgte Anfang Februar etwas überraschend auf Dino Toppmöller in Frankfurt und sollte den Klub und vor allem dessen anfällige Defensive wieder stabilisieren. Doch der Trainer, der in seiner Karriere als aktiver Spieler bei Klubs wie Manchester City, Liverpool oder Galatasaray unter Vertrag stand, fiel vor allem durch seine markanten Sprüche auf und eckte wie bei einigen Ex-Klubs damit auch in der Main-Metropole immer wieder an.
Er sei "zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort. gekommen Das ist die Realität. Ich weiß nicht, ob es jemand besser gemacht hätte, das werden wir nie wissen", zog er nun sein Fazit, wobei er die Verbannung von Mario Götze auf die Tribüne als Wendepunkt seiner Zeit in Frankfurt ausmachte. "Nach fünf Wochen, in denen wir dreimal gewonnen, unentschieden gespielt und 2:3 gegen Bayern verloren hatten, folgte eine Pause, nach der ich einen wichtigen Spieler aus dem Kader gestrichen habe. Von da an begann das Problem des Albert Riera in Deutschland."
Riera nennt zwei Gründe für Scheitern in Frankfurt
Laut Riera gab es "zwei Gründe, warum diese Geschichte kein erfolgreiches Ende nahm. In diesem Moment waren dem Verein Namen wichtiger als Ergebnisse, und gleichzeitig verstand ich an diesem Punkt, dass ich bei der Eintracht nicht die Profile von Spielern bekommen würde, die ich mir wünsche und die ich im Sommer hätte holen wollen."
"Die Vereinspolitik ist eben so, dass der Trainer keinen Einfluss auf das Scouting und die Kaderzusammenstellung hat. Das ist für mich kein passendes Umfeld, und ich wusste, dass wir langfristig nicht zusammenbleiben können", trat Riera zudem gegen die Eintracht nach.
Albert Riera lobt Verhältnis zu Markus Krösche
Sein Verhältnis zu Sportchef Markus Krösche sei dennoch gut gewesen, wie er betonte. "Schlecht über jemanden im Fußball zu sprechen, bringt nicht viel Gutes. Über den Sportdirektor, der mich geholt hat, kann ich nur mit gewählten Worten sprechen", so Riera. "Wir haben gut zusammengearbeitet, auch unser letztes Gespräch bei der Trennung war positiv. Er schätzte meine Arbeit und meine Denkweise und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass ich in Zukunft noch große Klubs trainieren werde."
Er sei "aber einfach kein Mensch, der die Vereinspolitik ändern kann. Die Realität ist, dass Frankfurt ein Verein ist, der mehr verkauft als kauft. Diese Situation habe ich akzeptiert und verstanden, dass ich die Spieler, die ich mir wünsche, nicht werde holen können."
Dabei übte er indirekt Kritik am Kader: "Es geht nicht darum, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz und gar nicht. Aber in dieser Mannschaft gibt es keinen einzigen Fußballer, den ich in mein nächstes Projekt mitnehmen würde. In Celje gibt es mehr Spieler, die ich gerne in meinem nächsten Verein dabei hätte, als bei der Eintracht."