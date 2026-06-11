"Werden ihn bekommen": Offenbar gute Karten für FC Bayern München bei Offensivspieler

"Seine Priorität ist es wirklich, nach Barcelona zu kommen, und ich glaube nicht, dass Bayern München tatsächlich so sehr an ihm interessiert ist, da sie Ismael Saibari vom PSV holen werden. Sie werden ihn bekommen", meinte Di Marzio bei wettfreunde.net.

Die Münchner waren und sind auf der Suche nach einer Verstärkung für den linken Flügel und damit einer Alternative für Luis Diaz. Zunächst war Anthony Gordon von Newcastle United der Top-Kandidat des deutschen Rekordmeisters, doch der englische Nationalspieler entschied sich kurzfristig um und unterschrieb beim FC Barcelona.