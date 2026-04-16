So schreibt The Athletic, dass eine Trennung im Zuge der 3:4 (3:2)-Pleite gegen den deutschen Rekordmeister und dem damit verbundenen, vorzeitigen Aus in der Königsklasse "sehr wahrscheinlich" sei, auch wenn es dem 43-Jährigen wohl gestattet ist, zumindest noch die laufende Saison zu Ende zu bringen.
"Werde mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen": Zieht Real Madrids nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern erste Konsequenzen?
"Daran denke ich in diesem Moment überhaupt nicht. Das ist die Entscheidung des Vereins", erklärte der Spanier, als er unmittelbar nach dem Abpfiff in der Münchner Allianz Arena eine Einschätzung zu seiner persönlichen, beruflichen Zukunft bei den Blancos abgeben sollte.
Er werde "mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen. Natürlich schmerzt es, es schmerzt Real Madrid. Es geht jetzt aber nicht um mich und meine Zukunft. Ich habe immer alles getan", führte Arbeloa aus. Natürlich nehme er dafür "die Verantwortung auf mich. Aber seitdem ich Trainer bei Real bin, will ich Spiele gewinnen und den Spielern helfen. So wird es bis zum letzten Tag sein."
- Getty Images Sport
Arbeloa übernahm bei Real Madrid für Xabi Alonso
Zunächst einmal war Real jedoch damit beschäftigt, das Aus zu verarbeiten. "Es tut weh, es schmerzt. Vor allem die Art und Weise", meinte der angeschlagene Coach. Vor allem Schiedsrichter Slavko Vincic geriet wegen der Ampelkarte für Eduardo Camavinga in der Schlussphase ins Visier der Königlichen. "Diesen Platzverweis versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren. Das ist schade, weil wir alles reingeworfen haben", moserte Arbeloa.
Der 43-Jährige hatte das Amt des Cheftrainers bei den Madrilenen erst im zurückliegenden Januar von Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso übernommen, konnte das Ruder unter seiner Führung allerdings zu keinem Zeitpunkt wirklich herumreißen.
Direkt in seinem ersten Spiel scheiterte man spektakulär in der Copa del Rey an Zweitligist Albacete, und auch in der Meisterschaft ist der Rückstand auf den FC Barcelona mit neun Punkten wohl schon zu groß, als dass noch einmal zum Angriff geblasen werden könnte. Die Champions League war Reals letzte realistische Hoffnung auf Silberware, nun droht nach 2024/25 die zweite titellose Saison in Folge.
Die Zeitung AS schrieb dennoch von einem "ehrenvollen Abschied in München", während die Marca titelte: "Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird."
Der Franzose hatte in der 86. Minute Gelb-Rot gesehen. Danach drehten die Bayern mit zwei späten Toren noch das Spiel. Auch Antonio Rüdiger war deshalb erbost. "Ihr habt's ja selber gesehen", raunte er im Gehen spanischen Reportern zu: "Es ist besser, wenn ich nicht rede."
- AFP
Folgt Jürgen Klopp auf Alvaro Arbeloa bei Real?
Sollte Arbeloa seinen Posten tatsächlich räumen müssen, stünden Athletic-Infos zufolge mehrere Kandidaten als Nachfolger zur Diskussion. Immer wieder geistert der Name Jürgen Klopp durch das Estadio Santiago Bernabeu, auch wenn sich dieser zuletzt deutlich gegen eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank ausgesprochen hatte.
Auch Ex-Trainer Zinedine Zidane soll nach wie vor großen Kredit bei Vereinspräsident Florentino Perez genießen und daher zum Kreis der Kandidaten gehören, obwohl dieser dem Vernehmen nach auf den Job als Trainer der französischen Nationalmannschaft schielen soll. Dort steht bis zum Sommer noch Didier Deschamps unter Vertrag - auch dessen Name wurde jüngst gehandelt.
Arbeloa könnte indes selbst nach einer Abberufung als Trainer weiter im Management des Vereins verbleiben. Ungeachtet der schwachen Ergebnisse genießt er im Klub und bei Perez nach wie vor einen guten Ruf und soll sich eine andere Rolle im Klub durchaus vorstellen können.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".