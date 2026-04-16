"Werde mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen": Zieht Real Madrids nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern erste Konsequenzen?

Zunächst einmal war Real jedoch damit beschäftigt, das Aus zu verarbeiten. "Es tut weh, es schmerzt. Vor allem die Art und Weise", meinte der angeschlagene Coach. Vor allem Schiedsrichter Slavko Vincic geriet wegen der Ampelkarte für Eduardo Camavinga in der Schlussphase ins Visier der Königlichen. "Diesen Platzverweis versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren. Das ist schade, weil wir alles reingeworfen haben", moserte Arbeloa.

Der 43-Jährige hatte das Amt des Cheftrainers bei den Madrilenen erst im zurückliegenden Januar von Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso übernommen, konnte das Ruder unter seiner Führung allerdings zu keinem Zeitpunkt wirklich herumreißen.

Direkt in seinem ersten Spiel scheiterte man spektakulär in der Copa del Rey an Zweitligist Albacete, und auch in der Meisterschaft ist der Rückstand auf den FC Barcelona mit neun Punkten wohl schon zu groß, als dass noch einmal zum Angriff geblasen werden könnte. Die Champions League war Reals letzte realistische Hoffnung auf Silberware, nun droht nach 2024/25 die zweite titellose Saison in Folge.

Die Zeitung AS schrieb dennoch von einem "ehrenvollen Abschied in München", während die Marca titelte: "Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird."

Der Franzose hatte in der 86. Minute Gelb-Rot gesehen. Danach drehten die Bayern mit zwei späten Toren noch das Spiel. Auch Antonio Rüdiger war deshalb erbost. "Ihr habt's ja selber gesehen", raunte er im Gehen spanischen Reportern zu: "Es ist besser, wenn ich nicht rede."