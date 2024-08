Wer zeigt / überträgt Yverdon-Sport vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Super League 2023/24 finden die Partien des vierten Spieltags statt. Hierbei geht am Samstag die Partie Yverdon-Sport vs. Young Boys Bern über die Bühne. Das Aufeinandertreffen steigt im Stade Municipal in Yverdon-les-Bains. Die Waadtländer und die YB halten beide bei einem Punkt.

Beide Kontrahenten im Spiel Yverdon-Sport vs. Young Boys Bern nahmen am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt mit. Den Hausherren gelang das mit einer Nullnummer in Winterthur. Zuvor hatte das Team von Alessandro Mangiarratti gegen den FC Zürich mit 0:2 und bei Servette Genf mit 2:3 verloren.

Der amtierende Meister aus Bern, der eine Liga-Partie mehr in den Beinen hat, beendete mit einem 2:2 gegen den FC Zürich eine Serie mit drei Niederlagen. Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen den FC Sion war die Elf von Patrick Rahmen bei Servette mit 1:3 und in St. Gallen mit 0:4 unterlegen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Yverdon-Sport vs. Young Boys Bern in der Super League.