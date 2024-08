Wer zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute findet das Spiel Young Boys Bern vs. Galatasaray statt. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE STREAM?

In der Champions League 2023/24 finden die Hinspiele der Play-offs statt. Hierbei geht am Mittwoch die Partie Young Boys Bern vs. Galatasaray über die Bühne. Das Aufeinandertreffen steigt im Stadion Wankdorf. Der amtierende Schweizer Meister empfängt jenen der Türkei.

Die Young Boys Bern setzten sich am Samstag im Cup nach einer konzentrierten Leistung beim Zweiligisten Printse-Nendaz mit 10:0 durch. Allerdings wartet die Elf von Patrick Rahmen nach fünf Super-League-Auftritten nach wie vor auf den ersten Sieg. Die YB waren zunächst gegen den FC Sion (1:2), bei Servette (1:3) und in St. Gallen (0:4) unterlegen. Es folgten ein 2:2 gegen den FC Zürich sowie ein 2:2 bei Yverdon Sport.

Galatasaray war am 3. August im türkischen Supercup in ein 0:5 gegen Besiktas geschlittert. Doch in der Süper Lig hält die Elf von Okan Buruk bei der vollen Punktanzahl von sechs Zählern. Denn: Die Gelb-Roten gewannen gegen Hatayspor sowie am Freitag bei Konyaspor mit 2:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Young Boys Bern vs. Galatasaray in der Champions League.