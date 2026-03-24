Am heutigen Dienstag, den 24. März, kommt es im Hinspiel der Women's Champions League zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon. Anstoß in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ist um 18.45 Uhr.Alle Infos zur Übertragung gibt es hier in diesem Artikel.
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Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV?
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Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
- Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon
- Wettbewerb: Women's Champions League
- Datum: 24. März 2026
- Uhrzeit: 18.45 Uhr
- Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)
- Übertragung:Disney+
Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV? Die Viertelfinalpaarungen im Überblick
Datum Spiel Uhrzeit Viertelfinale 24.03.2026 VfL Wolfsburg – OL Lyonnes 18:45 Hinspiel 24.03.2026 Arsenal WFC – Chelsea FC 21:00 Hinspiel 25.03.2026 Real Madrid – FC Barcelona 18:45 Hinspiel 25.03.2026 Manchester United – Bayern München 21:00 Hinspiel 01.04.2026 Bayern München – Manchester United 18:45 Rückspiel 01.04.2026 Chelsea FC – Arsenal WFC 21:00 Rückspiel 02.04.2026 FC Barcelona – Real Madrid 18:45 Rückspiel 02.04.2026 OL Lyonnes – VfL Wolfsburg 21:00 Rückspiel
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