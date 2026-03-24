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VfL Wolfsburg v Juventus - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV?

Im Viertelfinale der Women's Champions League empfängt der VfL Wolfsburg heute Olympique Lyon. Wer die Partie live zeigt, verrät Euch GOAL.

Am heutigen Dienstag, den 24. März, kommt es im Hinspiel der Women's Champions League zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon. Anstoß in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ist um 18.45 Uhr.

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Alle Infos zur Übertragung gibt es hier in diesem Artikel.

  • Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV?

    Ihr seht die Women's Champions League mit der Partie VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon heute live und exklusiv bei Disney+.

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  • Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

    • Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon
    • Wettbewerb: Women's Champions League
    • Datum: 24. März 2026
    • Uhrzeit: 18.45 Uhr
    • Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)
    • Übertragung:Disney+

  • Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon (Frauen Champions League) heute im Live Stream und live im Free TV? Die Viertelfinalpaarungen im Überblick

    DatumSpielUhrzeitViertelfinale
    24.03.2026VfL Wolfsburg – OL Lyonnes18:45Hinspiel
    24.03.2026Arsenal WFC – Chelsea FC21:00Hinspiel
    25.03.2026Real Madrid – FC Barcelona18:45Hinspiel
    25.03.2026Manchester United – Bayern München21:00Hinspiel
    01.04.2026Bayern München – Manchester United18:45Rückspiel
    01.04.2026Chelsea FC – Arsenal WFC21:00Rückspiel
    02.04.2026FC Barcelona – Real Madrid18:45Rückspiel
    02.04.2026OL Lyonnes – VfL Wolfsburg21:00Rückspiel

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