Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Rapid Wien im LIVE STREAM und live im TV?

Rapid Wien muss in der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League gegen Trabzonspor ran. GOAL zeigt, wie Ihr das Hinspiel live sehen könnt.

Während der Großteil der Teilnehmer für die bevorstehende Europa-League-Saison bereits feststeht, kämpfen zahlreiche Top-Klubs noch um die Qualifikation für den zweitwichtigsten Wettbewerb auf europäischer Ebene. Darunter auch Rapid Wien, das in der dritten Qualifikationsrunde den türkischen Klub Trabzonspor zugelost bekommen hat.

Am heutigen Donnerstag, den 8. August, muss der österreichische Traditionsklub zum ersten Mal gegen die Türken ran. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen und im Senol Günes Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu in der türkischen Großstadt Trabzon ausgetragen. Das Rückspiel in Wien steigt eine Woche später am 15. August.

Die Hauptstädter sind am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Sieg gegen Sturm Graz in die österreichische Meisterschaft gestartet. In der Türkei geht der Kampf um die Punkte in der Süper Lig erst am Freitag los.