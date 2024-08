Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs. TSV Hartberg heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Sturm Graz vs. TSV Hartberg. Doch wer zeigt / überträgt die österreichische Bundesliga heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden die Partien des zweiten Spieltags in der österreichischen Bundesliga 2024/25 statt. Hierbei steigt am Sonntag unter anderem das steirische Derby Sturm Graz vs. TSV Hartberg. Der amtierende Meister empfängt in der Merkur Arena den Drittletzten der vergangenen Spielzeit.

Beide Kontrahenten starteten mit Niederlagen in die Bundesliga 2024/25. Sturm Graz unterlag zum Auftakt im Klassiker bei Rapid Wien mit 0:1. Zuvor hatte der von Christian Ilzer trainierte amtierende Doublegewinner im Pokal den Regionalligisten Krems / Rehberg nach der Verlängerung bezwungen.

Der TSV Hartberg hatte sich bei einem weiteren Regionalligisten, Bischofshofen, mit 11:1 durchgesetzt. Danach verlor das Team von Markus Schopp zum Ligastart gegen LASK Linz mit 1:2.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel in Sturm Graz vs. TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga.