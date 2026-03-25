Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Türkspor Dortmund heute im Live Stream und live im TV?

Schlechte Nachrichten: Es gibt leider keine offiziellen Infos über eine Übertragung der Begegnung im TV oder Livestream.

Dennoch könnte es sein, dass Ihr heute live und in Farbe dabei sein könnt. Im vergangenen Jahr hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen ab dem Halbfinale alle Partien kostenfrei auf dem verbandseigenen YouTube-Kanal gestreamt - es ist gut möglich, dass Ihr dort auch das heutige Duell findet.

Darüber hinaus lohnt sich immer ein Blick auf die YouTube-Kanäle der beteiligten Vereine. Auch dort wird man häufig fündig.