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Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Türkspor Dortmund heute im Live Stream und live im TV?

SC Verl

Der SC Verl muss im Halbfinale des Landespokal Westfalen gegen Türkspor Dortmund ran. Ihr habt Fragen zur Übertragung? Hier bekommt Ihr Antworten.

Am heutigen Mittwoch, dem 25. März, hat der Drittligist SC Verl den Oberligisten Türkspor Dortmund zu Gast. Der Anpfiff in Verl ist für 19 Uhr angesetzt.

GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Übertragung im TV und Livestream.

  • Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Türkspor Dortmund heute im Live Stream und live im TV?

    Schlechte Nachrichten: Es gibt leider keine offiziellen Infos über eine Übertragung der Begegnung im TV oder Livestream. 

    Dennoch könnte es sein, dass Ihr heute live und in Farbe dabei sein könnt. Im vergangenen Jahr hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen ab dem Halbfinale alle Partien kostenfrei auf dem verbandseigenen YouTube-Kanal gestreamt - es ist gut möglich, dass Ihr dort auch das heutige Duell findet. 

    Darüber hinaus lohnt sich immer ein Blick auf die YouTube-Kanäle der beteiligten Vereine. Auch dort wird man häufig fündig. 

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  • SC Verl vs. Türkspor Dortmund heute live im Free-TV sehen: Wichtigste Infos zum Landespokal Westfalen

    • Begegnung: SC Verl vs. Türkspor Dortmund
    • Wettbewerb: Landespokal Westfalen
    • Runde: Halbfinale
    • Datum: Mi., 25. März 2026
    • Uhrzeit: 19 Uhr
    • Übertragung: ggf. YouTube-Kanal des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen

  • Westfalen-Pokal: Das Halbfinale im Überblick

    DatumUhrzeitBegegnung
    Mi., 18. März 202619 UhrSportfreunde Lotte vs. FC Gütersloh
    Mi., 25. März 202619 UhrSC Verl vs. Türkspor Dortmund
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