Wer zeigt / überträgt Grazer AK vs. RB Salzburg heute im LIVE STREAM und live im TV?

Am Freitag steigt die Partie Grazer AK vs. RB Salzburg. Doch wer zeigt / überträgt die österreichische Bundesliga im LIVE STREAM und live im TV?

An diesem Wochenende steigt der erste Spieltag in der österreichischen Bundesliga 2024/25. Hierbei eröffnet am Freitag das Aufeinandertreffen Grazer AK vs. RB Salzburg das Programm. Der Aufsteiger empfängt in der Merkur Arena den Vizemeister.

Zwei Jahrzehnte nach dem bislang einzigen Meistertitel feiert der Grazer AK nach 17 Jahren sein Bundesliga-Comeback. Am Samstag kam der von Gernot Messner trainierte Aufsteiger im ÖFB Cup beim Landesligisten aus Velden mit einem blauen Auge davon. Denn: Nach einem 0:2-Rückstand setzte sich der GAK schlussendlich im Elfmeterschießen durch. Benjamin Rosenberger (66.) und Dominik Frieser (75.) hatten für die Rotjacken ausgeglichen.

RB Salzburg gewann am Samstag das erste Pflichtspiel unter Pepijn Lijnders beim Regionalligisten aus Dornbirn mit 6:0. Nach einem Doppelschlag von Karim Konate (29., 32.) netzten Daghim (35.), Maurits Kjaergaard (38.), Lucas Gourna-Douath (63.) und Mamady Diambou (83.) für die Mozartstädter ein. Am Dienstag empfängt der Vizemeister in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League Twente Enschede.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Grazer AK vs. RB Salzburg in der österreichischen Bundesliga.