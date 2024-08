Wer zeigt / überträgt Formel 1 Rennen (Grand Prix Niederlande) heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute findet ein Formel 1 Rennen, der Grand Prix der Niederlande, statt. Doch ab wann läuft der Große Preis heute live im TV und STREAM?

Am Sonntag steigt ein Formel 1 Rennen, der Grand Prix der Niederlande. Es handelt sich um den 15. Großen Preis der 75. Weltmeisterschaft. Der Lauf findet auf dem Circuit Zandvoort statt.

Es steht der 35. Große Preis der Niederlande auf dem Programm. Alle bisherigen Grand Prix von Holland fanden in Zandvoort statt, doch in den Jahren 1986 bis 2020 machte der Formel 1 Zirkus dort nicht Station. Anschließend setzte sich der Lokalmatador und Serienweltmeister Max Verstappen in allen drei Formel 1 Rennen durch.

Zuletzt am 27. August 2023 stiegen der Spanier Fernando Alonso sowie der Franzose Pierre Gasly mit Verstappen aufs Podest. Der Holländer geht auch dieses Mal vor heimischer Kulisse als Führender in der Fahrerwertung ins Rennen, aber er verpasste zuletzt in vier Auftritten dreimal das Treppchen. Vor vier Wochen in Belgien belegte Verstappen hinter dem Briten Lewis Hamilton, dem Australier Oscar Piastri und dem Monegassen Charles Leclerc den vierten Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Großen Preis der Niederlande.