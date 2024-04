Wer zeigt / überträgt FC Winterthur vs. Young Boys Bern im LIVE STREAM und TV? Übertragung der Schweizer Super League heute

Heute findet das Spiel FC Winterthur vs. Young Boys Bern statt. Doch wer zeigt / überträgt die Super League im TV und Stream?

In der Super League 2023/24 finden die Partien des 33. Spieltags statt. Hierbei geht am Sonntag das Spiel FC Winterthur vs. Young Boys Bern über die Bühne. Das Aufeinandertreffen steigt im Stadion Schützenwiese. Der FCW und die YB holten 49 und 62 Punkte.

Der FC Winterthur ist seit elf Super-League-Auftritten ungeschlagen. Hierbei verzeichnete die Elf von Patrick Rahmen sechs Siege und fünf Unentschieden. Vor einer Woche setzte sich der FCW bei Stade Lausanne-Ouchy mit 1:0 durch. Damit kehrte der FC Winterthur nach einer Nullnummer beim FC Zürich und einem 2:2 gegen den FC Lugano auf die Siegerstraße zurück.

Für die Young Boys Bern kommt das Spiel in Winterthur eine Woche nach einem 4:2 gegen den FC Luzern. Damit fädelte die Mannschaft vom Interimstrainer Joël Magnin den dritten Heimerfolg ein. Zuvor waren ein 5:1 gegen den FC Basel und ein 3:0 gegen die Grasshoppers gelungen. Allerdings blieben die YB zuletzt bei fünf Auftritten in der Ferne sieglos. Seit Mitte März erlebte der Hauptstadt-Klub ein 2:0 bei Lausanne-Sport, ein 0:0 bei Yverdon Sport und ein 2:2 in St. Gallen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Winterthur vs. Young Boys Bern in der Super League.