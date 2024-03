Wer zeigt / überträgt FC Lugano vs. Yverdon-Sport FC? Die Super League heute im TV und Stream

Heute findet das Spiel FC Lugano vs. Yverdon-Sport FC statt. Doch wer zeigt / überträgt die Super League im TV und Stream?

In der Super League 2023/24 finden die Partien des 28. Spieltags statt. Hierbei geht am Samstag das Spiel FC Lugano vs. Yverdon-Sport FC über die Bühne. Die Begegnung steigt im Stadio comunale di Cornaredo. Die Tessiner und die Weiss-Grünen holten 43 und 33 Punkte.

Der FC Lugano gewann vor einer Woche in St. Gallen mit 2:3. Damit gelang der Elf von Mattia Croci-Torti der vierte Sieg binnen sechs Meisterschaftsspielen und der dritte am Stück. Nach einem 1:0 in Basel hatten die Tessiner zunächst ein 3:3 gegen die Young Boys Bern und ein 1:2 bei Servette Genf verzeichnet. Anschließend hatten sie ein 2:0 gegen den FC Zürich und ein 1:0 in Luzern gefeiert.

Für den Yverdon-Sport FC kommt das Auswärtsspiel gegen den FC Lugano eine Woche nach einem 3:2 gegen den FC Zürich. Die Mannschaft von Alessandro Mangiarratti beendete eine Serie mit drei Niederlagen. Nach einem 2:1 gegen Servette Genf waren die Weiss-Grünen bei Lausanne-Sport (1:3), gegen den FC Basel (0:2) sowie in Winterthur (1:2) unterlegen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Lugano vs. Yverdon-Sport FC in der Super League.