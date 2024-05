Wer zeigt / überträgt FC Lugano vs. FC St. Gallen? Meisterrunde im LIVE STREAM und TV schauen

Heute findet das Spiel FC Lugano vs. FC St. Gallen statt. Doch wer zeigt / überträgt die Meisterrunde in der Super League im TV und Stream?

In der Super League 2023/24 steigen die Partien des ersten Spieltags in der Meisterrunde, der Championship Group. Hierbei geht am Samstag das Spiel FC Lugano vs. FC St. Gallen über die Bühne. Die Begegnung findet im Stadio di Cornaredo statt. Die Tessiner und die Espen halten bei 59 und 50 Punkten.

Der FC Lugano schloss die reguläre Saison am 20. April mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Lausanne-Sport ab. Damit gelang dem Team von Mattia Croci-Torti der achte Sieg binnen neun Super-League-Auftritten. Nach einem 2:2 in Winterthur vom 6. April waren die Tessiner mit einem 1:0 bei den Grasshoppers auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Für den FC St. Gallen endete die reguläre Saison mit einem 5:1 gegen Yverdon Sport und mit einem 1:0 beim FC Zürich am 21. April. Davor hatte die Mannschaft von Peter Zeidler vier Unentschieden eingefädelt. Dabei hatten die Espen zuerst zwei 1:1 bei den Grasshoppers sowie gegen den FC Luzern verzeichnet. Es waren ein 3:3 bei Lausanne-Sport und ein 2:2 gegen die Young Boys Bern gefolgt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Lugano vs. FC St. Gallen in der Meisterrunde der Super League.